FC Gebesee lädt zu Benefizspiel gegen Oberligist Fahner Höhe

Kicken für den guten Zweck: Der FC An der Fahner Höhe (in Schwarz Dimo Raffel gegen Neugersdorf) nutzt seine Oberliga-Spielpause, um Gutes zu tun.

Gebesee. Duell des Kreisoberligisten mit dem FC An der Fahner Höhe zugunsten der ukrainischen Zivilbevölkerung. Sachspenden werden gesammelt.

Am kommenden Samstag (14 Uhr, Sportplatz An der Gera) empfängt Fußball-Kreisoberligist FC Gebesee 1921 den Oberligisten FC An der Fahner Höhe zu einem Benefizspiel zur Unterstützung der ukrainischen Zivilbevölkerung. Gemeinsam mit dem Verein „Ukrainische Landsleute“ sammeln die beiden Vereine im Rahmen des Spiels vor allem Sachspenden wie Medikamente, Verbandsmaterial, Hygieneartikel und Desinfektionsmittel.

Alle Beteiligten hoffen, dass möglichst viele Zuschauer und Spendewillige am Samstag den Weg nach Gebesee finden und den Tag zu einem sportlichen Erlebnis mit humanitärem Zweck machen.

Genaue Infos zum Spiel und der Hilfsaktion gibt es bei Dirk Fritzsche (0170 / 9807763; fripod77@googlemail.com).