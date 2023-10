FC Liverpool gewinnt Derby 2:0 - Salah mit Doppelpack

Liverpool Der FC Liverpool gewinnt das Derby gegen den FC Everton in Überzahl mit 2:0 und übernimmt zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung. Mann des Spiels ist wieder einmal Mohamed Salah.

Der FC Liverpool hat das Derby gegen den FC Everton für sich entschieden und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte nach mehr als einer Halbzeit in Überzahl ein 2:0 (0:0) gegen den Lokalrivalen. Die Tore erzielte Mohamed Salah in der 75. Minute per Handelfmeter und nach einem Konter in der Nachspielzeit (90.+7).

Im Stadion Anfield wurde zunächst der Opfer des Nahost-Krieges gedacht, die Spieler trugen aus diesem Anlass Trauerflor. Dann begannen beide Teams mit viel Schwung, bevor der FC Liverpool zunehmend die Kontrolle übernahm. Richtig gefährlich wurden die Gastgeber, bei denen neben dem früheren Leipziger Dominik Szoboszlai auch der ehemalige Bayern-Profi Ryan Gravenberch in der Startelf stand, aber nur selten.

Everton in Unterzahl

In der 37. Minute schwächte sich Everton selbst. Ashley Young, der bereits nach 18 Minuten für sein hartes Einsteigen gegen Luis Diaz eine Gelbe Karte kassiert hatte, wurde nach einem erneuten Foul an Diaz mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Liverpool tat sich trotz der Überzahl-Situation schwer, bis Michael Keane ein Handspiel unterlief und Salah den fälligen Strafstoß verwandelte. In der Schlussphase erhöhte Everton den Druck, doch ein Konter von Liverpool durch Darwin Núñez und Salah brachte die Entscheidung.

Damit feierte die Klopp-Elf nach zuvor zwei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg und überholte vorerst den bisherigen Tabellenführer Tottenham Hotspur. Manchester City und der FC Arsenal können aber schon am Samstagnachmittag in der Tabelle vorbeiziehen. Die Spurs spielen erst am Montagabend gegen den FC Fulham.