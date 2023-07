FC Rot-Weiß Erfurt: Abwehr-Talent bleibt, Torwart-Routinier geht

Erfurt. Während Ayooluwa Adesida für die nächsten zwei Jahre gebunden wurde, verlässt Franco Flückiger den Fußball-Regionalligisten nach nur einem Jahr wieder.

Der FC Rot-Weiß setzt weiter konsequent auf entwicklungsfähige Spieler. Der Fußball-Regionallligist verlängert mit Abwehrtalent Ayooluwa Adesida um zwei Jahre, der den Erfurtern damit mindestens bis Juni 2025 erhalten bleibt.

Der 19-jährige Engländer war in der vergangenen Winterpause von der Soccer Academy Arnstadt nach Erfurt gekommen und hat in der Rückrunde erste Teileinsätze verbucht. So stand er im März gegen Hertha BSC II und im April gegen Greifswald in den Schlussminuten auf dem Platz.

„Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag in Erfurt verlängert zu haben. Ich fühle mich sehr wohl im Team und das letzte halbe Jahr hat mir sehr gefallen“, sagt Adesida. Er freue sich auf die nächsten beiden Jahre „in dieser schönen Stadt und mit diesen super Fans“.

Von den Rot-Weiß-Anhängern Abschied nehmen muss indes Franco Flückiger. Die Nummer 1 der abgelaufenen Saison löste seinen noch bis Juni 2024 datierten Vertrag mit dem Verein auf und wird wahrscheinlich zu Beginn der kommenden Woche einen neuen Arbeitgeber „im Süden Deutschlands“ präsentieren.

In Erfurt stand Flückiger in 31 Liga-Partien zwischen den Pfosten und hielt dabei elfmal zu null. Drei Spiele vor Saisonschluss musste er überraschend seinen Platz für Lukas Schellenberg räumen, der später auch zum Stammtorhüter für die neue Saison ernannt wurde. Sich auf die Bank zu setzen war für Flückiger keine Option. So wurde der Kontrakt laut Vereinsmitteilung im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.