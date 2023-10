FC Rot-Weiß Erfurt beklagt langfristigen Ausfall eines weiteren Verteidigers

Erfurt. Beim FC Rot-Weiß Erfurt fällt ein weiterer Spieler wohl bis zum Saisonende aus. Für den jungen Verteidiger ist es ein herber Rückschlag.

Fabian Gerber als Cheftrainer des FC Rot-Weiß Erfurt muss einen weiteren langfristigen Ausfall beklagen. Am Mittwoch hat sich Robin Fabinski im Training das Knie verdreht. Nun erhielt der Verteidiger nach einer genauen Untersuchung die ernüchternde Diagnose. Der 20-Jährige hat sich das Kreuzband gerissen. Am kommenden Dienstag soll er operiert werden.

Fabinski, der erst im vergangenen Sommer vom Südwest-Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nach Erfurt gekommen war, fällt damit etwa ein halbes Jahr aus. Das bedeutet, dass für ihn die Saison wohl gelaufen ist.

Für Fabinski ist jener Rückschlag auch deshalb bitter, weil er sich gerade immer mehr Einsatzzeiten beim FC Rot-Weiß erkämpft hat. Bislang stand er in acht Pflichtspielen auf dem Platz, in zwei Regionalligapartien sogar jeweils über 90 Minuten. Da Robbie Felßberg wegen muskulärer Probleme angeschlagen ist, standen die Chancen auf einen weiteren Einsatz am Samstag im Duell gegen Tabellenführer Greifswalder FC günstig. Nun wird daraus nichts.

Es ist nicht die erste schwere Verletzung eines Abwehrspielers in dieser Saison. Noch vor dem Punktspielauftakt hatte sich Ben-Luca Moritz im Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund (1:2) wie Fabinski das Kreuzband im Knie gerissen. Damit war ein wichtiger Leistungsträger in der Verteidigung schon vor dem ersten Anpfiff für mehrere Monate ausgefallen.

Regionalliga im Livestream: Greifswalder FC – FC Rot-Weiß Erfurt am Samstag, 13 Uhr

Ex-Rot-Weiß-Stürmer Jovanovic glaubt nicht an Erfurter Sieg in Greifswald

Rot-Weiß muss gegen Greifswald erneut die Abwehr umstellen

RWE-Verteidiger Zeller vor Spiel in Greifswald: „Ich erwarte kein Offensivspektakel“