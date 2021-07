FC Rot-Weiß Erfurt holt schwedischen Abwehrspieler

Erfurt. Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt hat einen Abwehrspieler verpflichtet. Damit gehört nun ein Schwede zum Aufgebot des Fünftligisten.

Nun hat Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt auch einen Schweden im Aufgebot. Der Fünftligist gab die Verpflichtung von Gabriel Persson bekannt. Der 21-Jährige spielte zuletzt für die U21-Mannschaft des FC Luzern in der Schweiz, wo er noch im Juni für den Viertligisten zum Einsatz kam. Nun soll der 1,84 Meter große Defensivmann die Abwehr des FC Rot-Weiß verstärken.

Bereits vor zwei Wochen kam er im ersten Test gegen Bad Langensalza zum Einsatz und gehörte auch gegen Halberstadt (1:3) und Donaustauf (1:1) zum Kader. „Wir haben mit Gabriel einen Außenverteidiger verpflichten können, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite spielen kann. Gabriel verfügt über eine starke Physis und interpretiert die Außenverteidigerposition modern“, sagte Trainer Manuel Rost. Für Persson ist es die erste Station in Deutschland: „Erfurt ist wunderschön und ich wurde super von der Mannschaft aufgenommen. Jetzt bin ich auf die Spiele vor den Erfurter Fans gespannt.“

Am Sonntag um 13 Uhr bestreitet der FC Rot-Weiß beim Drittligisten 1. FC Magdeburg des nächste Testspiel in Vorbereitung auf die am 8. August beginnende Saison.