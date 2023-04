FC Rot-Weiß Erfurt muss am 13. Mai zum Spitzenspiel nach Cottbus

Im Endspurt um die Regionalliga-Meisterschaft muss der FC Rot-Weiß Erfurt unter anderem beim FC Energie Cottbus antreten. Nun steht der genaue Termin fest.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat die letzten Spieltage der Saison exakt terminiert. Demnach bestreitet der FC Rot-Weiß Erfurt das Topduell beim FC Energie Cottbus am Samstag, 13. Mai. Anstoß im Stadion der Freundschaft ist um 13 Uhr.

Eine Woche zuvor tritt der Aufsteiger beim SV Babelsberg 03 an, und zwar am Freitag, 5. Mai. Spielbeginn ist um 19 Uhr. An den beiden letzten Spieltagen erfolgt der Anpfiff auf allen Plätzen zeitgleich, jeweils sonntags um 13 Uhr. Am 21. Mai erwartet Erfurt die BSG Chemie Leipzig im Steigerwaldstadion. Eine Woche später muss Rot-Weiß am 28. Mai bei der VSG Altglienicke antreten.

Auf den Staffelsieger wartet Anfang Juni die Relegationsspiele gegen den Meister der Regionalliga Bayern um den Drittliga-Aufstieg.