FC Rot-Weiß Erfurt spielt am 16. August gegen Chemie Leipzig unter Flutlicht

Im Erfurter Steigerwaldstadion geht wieder das Flutlicht an, wenn der FC Rot-Weiß am 16. August gegen Chemie Leipzig antritt.

Erfurt. Rot-Weiß Erfurt bestreitet das zweite Saison-Heimspiel gegen Chemie Leipzig am 16. August unter Flutlicht. Zudem hat der Verband einen Termin genannt, wann er das Thüringen-Derby gegen Jena vom neunten Spieltag konkret terminiert.

Zu ungewöhnlich später Stunde und damit unter Flutlicht bestreitet Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt sein zweites Heimspiel der kommenden Saison. Aus den vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) veröffentlichten Terminen geht hervor, dass die Heimpartie am Mittwoch, 16. August, gegen die BSG Chemie Leipzig erst um 20.20 Uhr im Steigerwaldstadion angepfiffen wird. Grund ist die MDR-Übertragung.

Alle anderen Partien an jenem Abend, darunter das Duell des FC Carl Zeiss Jena beim SV Babelsberg, beginnen bereits um 19 Uhr. Terminiert ist außerdem das Erfurter Spiel beim Vorjahresmeister FC Energie Cottbus. Rot-Weiß spielt im Stadion der Freundschaft am Samstag, 5. August. Anpfiff des ersten Erfurter Auswärtsspiels der neuen Serie ist um 14.05 Uhr, wenn ebenfalls der MDR übertragen wird.

Thüringenderby wird in der letzten Juli-Woche terminiert

In der letzten Juli-Woche will der NOFV die genauen Termine für die Regionalliga-Spieltage vier bis elf bekanntgeben. Dann steht auch fest, wann genau das Thüringen-Derby zwischen Erfurt und Jena im Steigerwaldstadion angepfiffen wird. Im Rahmenterminplan ist das Duell am Wochenende vom 29. September bis 1. Oktober angesetzt.

Derweil wirft der Saisonauftakt in nicht einmal mehr zwei Wochen seine Schatten voraus. Für das Heimspiel am Freitag, 28. Juli, gegen den Aufsteiger FC Hansa Rostock II (19 Uhr) hat der Club den Vorverkauf gestartet. Für die neue Serie wurden bereits mehr als 1000 Dauerkarten verkauft.

Am Montag startet Trainer Fabian Gerber mit seinen Spielern in die letzte Phase der Vorbereitung und hat neben den Testspielen gegen Borussia Dortmund am Samstag (16.30 Uhr) und tags darauf in Riethnordhausen (17 Uhr) acht Trainingseinheiten angesetzt. „Das wird noch einmal eine sehr intensive Woche. Danach gilt es, die Kräfte für den Saisonauftakt zu mobilisieren“, sagt der Trainer.