Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Saalfeld tankt Selbstbewusstsein

Auch in seiner zweiten Testbegegnung gegen den Landesklassenvertreter aus Westsachsen blieb der FC Saalfeld erfolgreich. Vor einem Jahr gab es diese Testbegegnung gegen den VfB Mühltroff schon einmal, da waren allerdings die Westsachsen mit 4:2 erfolgreich.

Die Einheimischen, diesmal mit dem fast kompletten Aufgebot, allerdings einige Akteure noch mit Trainingsrückstand, legten sofort ein hohes Tempo vor und die VfB Abwehr hatte große Mühe den Tatendrang des FC zu stoppen. Das gelang nur kurze Zeit: Nach acht Minuten musste Torwart Remmer das erste Mal hinter sich greifen, als nach einer scharfen Eingabe von links S.Kleyla freistehend den Ball über die Linie drückte. Auch beim 2:0 ging der Ball über die Außenbahn; diesmal war O. Bresemann zur Stelle und vollendete. Nach einer Unachtsamkeit in der FC-Deckung nutzte Grünler seine Chance und erzielte den Anschlusstreffer, der auch gleichzeitig den Pausenstand darstellte.

In der Pause wechselte Trainer T.Giering gewaltig durch und die veränderte Elf brauchte zunächst eine geraume Zeit um wieder ins Rollen zu kommen. Das nutzten die Gäste zum zwischenzeitlichen Ausgleich, den wiederum Grünler erzielte. Danach rissen die Hausherren das Geschehen wieder an sich und sie drückten ihre Überlegenheit auch in Tore aus. Zweimal waren es J. Zeitler und M. Brehm, die einen beruhigenden Vorsprung heraus schossen. Dazwischen gab es noch einige Hochkaräter und auch der Pfosten verhinderte eine weitere Tormöglichkeit für die Gastgeber. Ein erneuter Lapsus in der FC-Abwehr konnte erneut Grünler mit seinen dritten Treffer nutzen, aber fast mit dem Schlusspfiff konnte sich A-Junior M. Wolschendorf auch in die Torschützenliste eintragen. Sein Treffer zum 6:3 stellte auch gleichzeitig den Endstand dar.

Teichel blamiert sich in Bad Berka

Selbst gegen Kreisoberligisten kassiert Traktor Teichel zur Zeit heftige Niederlagen. Dem 1:4 gegen Apolda folgte nun auf dem Kunstrasen von Bad Berka eine echte Klatsche. „Das wird langsam schon peinlich“, heißt es dazu auf der Homepage des Landesklasse-Vertreters. Bereits zur Halbzeit lag man 0:4 zurück.

Treffer Nummer fünf folgte kurz vor dem Schlusspfiff. Dreimal traf dabei der Ex-Blankenhainer Lange, zweimal M. Menger. „Offensichtlich haben manche unserer Akteure in der langen Pause die Lust am Fußball verloren, denn mit aller Mühe bekam man zwölf Spieler zusammen“, heißt es abschließend.

Kaulsdorf verliert gegen Ex-Konkurrenten

Auch die TSG Kaulsdorf scheint noch nicht in der richtigen Spur auf dem Weg in die Landesklasse-Rückrunde. Der Aufsteiger verlor im Saalfelder Stadion „An den Saalewiesen“ gegen den ehemaligen Liga-Konkurrenten FSV Gräfinau-Angstedt mit 0:2 (0:1).

Vor 30 Zuschauern gingen die Gäste aus dem Ilmkreis in der 26. Minute in Führung; in der 70. Minute machte der Kreisoberligist dann den Sack mit dem 2:0 zu. Der FSV nimmt gegenwärtig den fünften Platz in der Kreisoberliga Mittelthüringen ein. red

Außerdem: TSV Bad Blankenburg - TSG Bau Remschütz 4:0, TSG Bau Remschütz - FSV Remptendorf 12:1, SV 1883 Schwarza - TSV Elgersburg 9:1, FC Saalfeld II - TSV Bad Blankenburg II 1:2, Einheit Rudolstadt II - Rodatal Zöllnitz 4:1, TSV Bad Blankenburg - Germania Königsee 4:2, FSV Gräfenroda II - FSV Mellenbach/Sitzendorf 4:0, Traktor Teichel II - Stahl Unterwellenborn 5:3