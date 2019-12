Spitzenreiter FC Thüringen Jena will vom Aufstiegsrecht Gebrauch machen

Das Weihnachtsfest wird beim FC Thüringen Jena ein sehr ruhiges, ein besinnliches. Die Kreisoberliga-Fußballer überwintern auf Platz eins in der Tabelle, auch wenn Trainer Steffen Geisendorf nur von einer Momentaufnahme spricht. „Wir haben die wenigsten Gegentore zugelassen und die meisten erzielt von allen Mannschaften. Das sind tolle Statistiken“, sagte Geisendorf. Als Titelfavorit sieht der erfahrene Trainer sein Team dennoch nicht. „Die Meisterschaft wird sich in den direkten Duellen der Top 6 entscheiden“, sagte er. Ende April könne man erst die Richtung erkennen, welche der Teams im Saisonfinale ganz oben stehen könnte.

Infrastruktur mit Anlage auf Sportplatz unterm Jenzig positiv

Dass der FC Thüringen Jena das Aufstiegsrecht in die Landesklasse wahrnimmt, steht für Geisendorf außer Diskussion. „Wenn man sich sportlich für die nächste Liga qualifiziert, sollte man auch die Chance wahrnehmen. Sonst bräuchte man nicht als Mannschaft am ersten Spieltag auf dem Platz stehen. Darin liegt doch gerade der Sinn der Mannschaftssportart Fußball, dafür trainieren wir regelmäßig. Dafür absolvieren wir Woche für Woche unsere Spiele.“

2013/14 stiegen die Jenaer aus der Landesklasse ab. Es folgten sechs Jahre im Fußball-Oberhaus des KFA Jena-Saale-Orla. Dreimal landeten sie dabei in der Kreisoberliga auf Tabellenrang zwei, zuletzt im Sommer 2019 hinter dem SV Moßbach. Als positiv beschrieb Geisendorf die Infrastruktur mit der Anlage auf dem Sportplatz unterm Jenzig. „Nach drei Monaten mit kaltem Wasser und unzähligen Lampenausfällen zeigt sich, was alles möglich ist, wenn man solide trainieren kann.“ Genauso wichtig ist für Geisendorf der Zusammenhalt des Teams und der Ausbau um das Team der ersten Mannschaft. „Wir haben ein sehr gutes Miteinander mit der zweiten Mannschaft und auch mit den A-Junioren. Da sehe ich mittelfristig große Entwicklungspotenziale für den Verein. Es kommen tolle Jahrgänge, die alle ihren Weg in der ersten Mannschaft suchen können.“

Zwei Zugänge in der Winterpause

In der Winterpause gibt es beim Kreisoberliga-Tabellenführer zwei Zugänge. „Die zwei Spieler wollen wir ins Team integrieren. Und dann wollen wir solange wie möglich um die Meisterschaft mitspielen“, sagte der Trainer. Der FCT überwintert auch noch im Kreispokal. Im Viertelfinale nahm die Mannschaft die Hürde FSV Orlatal Langenorla (4:0). Der zusätzliche Wettbewerb wird für viele andere Mannschaften im KFA als lästige Pflicht gesehen. Unter dem Jenzig sieht man das ganz anders. Im vierten Jahr in Folge steht der FC Thüringen Jena im Kreispokal-Halbfinale. „Wir streben das dritte Finale in Folge an und dann natürlich auch gern die Titelverteidigung.“

Dass sich der Pokalsieg auf Kreisebene lohnt, unterstrichen die Jenaer bei ihren Auftritten im August und September. Im überregionalen Pokal, im Landespokal, ließen sie mit ihren Siegen gegen den Landesklasse-Aufsteiger SV Moßbach (3:1) und den Verbandsligisten BSG Wismut Gera (1:0) aufhorchen. Gegen den SV Blau-Weiß Büßleben 04 (0:3), damals als Tabellenführer der Landesklasse 2 angereist, war in der zweiten Hauptrunde sportliche Endstation.