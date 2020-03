FC Thüringen Weida zu Hause zu verkrampft

Lange Gesichter gab es nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Sebastian Blasse aus Erfurt bei den Weidaern. Das Punktspieldebüt von Trainer David Kwiatkowski ging in die Hose. Mit 1:2 zogen die Osterburgstädter auf dem Roten Hügel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt den Kürzeren.

„Dass die Mannschaft wollte, hat man gesehen. Aber wir haben zu verkrampft agiert. Heiligenstadt wirkte da unbekümmerter. Chancen hatten wir ausreichend, um zumindest einen Punkt zu holen. Die Lockerheit hat gefehlt“, urteilte Weidas Coach David Kwiatkowski nach Spielende.

Sein Gegenüber, der Heiligenstädter Ronny Löwentraut war da wesentlich zufriedener. „Das war ein megawichtiger Sieg für uns. Hinten haben wir taktisch sehr diszipliniert agiert und unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Auf Konter zu lauern, war genau das richtige Konzept gegen einen unter Druck stehenden Kontrahenten“, lautete sein Fazit.

Auf dem Kunstrasen entwickelte sich eine erste Halbzeit ohne große Höhepunkte. Einen Schuss von Tim Urban lenkte Gäste-Torwart Christoph Sternadel zur Ecke (14.). Kurz darauf gingen die Eichsfelder in Führung. „Wir haben den Ball nicht richtig klären können, ihn dem Gegner vor die Füße gelegt. Das darf nicht passieren“, haderte David Kwiatkowski. Zwar hatte Schlussmann Christoph Haase den abgefälschten Schuss von Robin Marx noch parieren können, jedoch versenkte Maximilian Henkel den Abpraller per Kopf - 0:1 (18.).

Wenig später lag das zweite Heiligenstädter Tor in der Luft. Nach einem Freistoß köpfte Routinier Sebastian Mölhenrich nur an die Querlatte (23.). Nach Wiederbeginn mühten sich die Weidaer um den Ausgleich. Vor allem Tim Urban zerrte an den Ketten, hatte mit seinen Abschlüssen aber kein Glück. Ebenso erging es Kapitän Patrick Leutloff aus der Distanz. Effektiver im Abschluss präsentierten sich die Gäste. Robert Merferts Fernschuss fast aus dem Stand schlug genau im linken Dreiangel ein - 0:2 (61.).

Die Hausherren wehrten sich vor lediglich 50 Zuschauern. Nach einem Traumpass von Patrick Leutloff auf den rechten Flügel und Tobias Metzners Eingabe scheiterte der zur Pause eingewechselte David Oxenfart am Heiligenstädter Schlussmann (63.), der auch bei Tim Urbans 22 m-Flachschuss auf dem Posten war (65.). Ein weiterer Urban-Schuss verfehlte das rechte Toreck um Haaresbreite (79.).

Erst in der Schlussminute kamen die Hausherren zum Anschluss. Einen abgefälschten Urban-Freistoß drückte der ebenfalls ins Spiel gekommene Nick Pohland zum 1:2 ins Netz (90.). Die dreiminütige Nachspielzeit blieb ohne echte Weidaer Torgefahr. Nur Gäste-Verteidiger Martin Heinevetter sah noch wegen Assistentenbeleidigung Rot (90.+2), was den Weidaern aber auch nicht weiterhalf.