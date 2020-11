Nach einem intensiven Training an einem Mittwoch im Oktober kommt Jenny Hipp gut gelaunt zum Interview geschlendert. In einer knackigen Viertelstunde gewährt sie Einblicke in ihre Sportler-Vita. Doch die Mittelfeldspielerin des FC Carl Zeiss Jena, die aus Frankfurt am Main stammt und in den USA spielte, redet nicht nur über Sport, sondern auch über ihre Erfahrungen während des ersten Lockdowns, vegane Ernährung und ihr Soziologie-Studium.

Haben Sie die Crossfit-Einheit am Ende des Trainings gut überstanden? Von außen sah alles sehr kräftezehrend aus. Die eine oder andere Spielerin hatte ganz schön zu kämpfen.

(Lacht) Na klar. Es hat Spaß gemacht. Außerdem sind diese Übungen sehr wichtig. Mit effektivem Krafttraining kann man Verletzungen vorbeugen.

Verletzungen?

Ja genau, als ich so 18, 19 Jahre alt war, habe ich mich darum nicht sonderlich gekümmert, da mir das nötige Hintergrundwissen gefehlt hat. Mich plagten immer wieder Verletzungen und mir war nie wirklich bewusst, wie viele Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen. Während meiner Zeit in den USA wurde ich dann immer mehr für diese Art von Übungen sensibilisiert – und das hat sich wiederum ausgezahlt.

Amerika ist ein gutes Stichwort. Sie waren bis Februar für drei Jahre in den USA an der University of Massachusetts Amherst und haben in der Division 1 für die UMass Minutewomen gespielt, mussten dann jedoch abrupt die Heimreise antreten. Sind Sie darüber traurig?

Mitunter schon, denn wir hatten gerade unser erstes Testspiel absolviert und die Saison stand unmittelbar vor der Tür. Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Doch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie war ich dann schon froh darüber, wieder in Deutschland zu sein. Theoretisch hätte ich auch in den Staaten bei Freunden oder auf dem Universitätsgelände bleiben können, aber das war mir dann doch etwas zu heikel.

Wie haben Sie die Zeit des Lockdowns erlebt?

Ich war bei meiner Familie in Frankfurt. Es war eine interessante Erfahrung. In Sachen Sport ging ja gefühlt gar nichts – außer Individualtraining im Ausdauerbereich, sowie Stabilitäts- und Krafttraining. Diesen Dingen habe ich mich dann auch sehr intensiv gewidmet, doch ansonsten standen bei mir auch alle Zeichen auf Entschleunigung. Es gab nicht mehr diese oberflächliche Zerstreuung, man war phasenweise auf sich selbst zurückgeworfen und konnte einmal tief in sich hineinhören.

Haben Sie in jener Zeit ein paar neue Seiten an sich entdeckt?

Ich habe diese etwas ruhigere Phase genutzt, um mich noch intensiver mit dem Thema Ernährung zu befassen. Erst vegetarisch, jetzt fast vegan.

Es gibt ja einige Leistungssportler, die komplett auf Nahrungsmittel tierischen Ursprungs verzichten. Haben Sie bei sich einen Effekt ausmachen können?

Auf jeden Fall. Ich hatte immer mit Entzündungen im Fußgelenk zu kämpfen, die haben sich aber mittlerweile komplett in Luft aufgelöst. Außerdem merke ich, dass mein Körper in der Lage ist, sich nach hohen Belastungen viel schneller zu regenerieren. Generell habe im Alltag mehr Energie. Da spielen aber natürlich auch noch andere Aspekte eine wichtige Rolle wie beispielsweise ausreichend Schlaf.

Zurück nach Amerika. Was waren Ihre Beweggründe für den Schritt in die USA?

Nachdem ich in Potsdam an der Sportschule mein Abitur gemacht habe, wusste ich nicht so richtig, wie es mit dem Fußball bei mir weitergehen soll, ob ich den Sport auf diesem Niveau überhaupt noch ausüben möchte. Ich brauchte etwas Neues. Außerdem wollte ich meine Englischkenntnisse verbessern.

Haben Sie einen Unterschied zwischen dem Fußball in den USA und jenem in Europa ausmachen können?

In den USA wird sehr viel Wert auf Kraft und Athletik gelegt. Gerade die medizinisch-physische Betreuung der Athleten ist dort enorm ausgeprägt und orientiert sich sehr stark am wissenschaftlichen Diskurs. In unseren Breitengraden genießen indes Technik und Taktik einen höheren Stellenwert als auf der anderen Seite des Atlantiks.

Wie sind Sie eigentlich zum Fußball gekommen?

Ich habe zwei ältere Brüder, die haben mich immer mit auf den Bolzplatz mitgenommen. Am Anfang wollte ich immer das Tor hüten, bis ich von meiner ersten Trainerin beim 1. FFC Frankfurt gefragt wurde, was ich denn dort verloren habe. Ich sei doch viel zu klein. Von da an stand ich dann nicht mehr im Kasten. Mein erster Verein war der FSV Frankfurt, da war ich gerade fünf Jahre alt, danach wechselte ich zum 1. FFC Frankfurt…

…und dann ging die Fußball-Reise für sie weiter gen Potsdam.

Genau. Mit 14 Jahren wechselte ich in die Nachwuchsabteilung von Turbine.

Vom Main an die Havel also. Da war Ihre Familie auf einmal weit weg.

Es war auf jeden Fall ein großer Schritt für mich, gerade in dem Alter. Doch ich musste mich damals entscheiden, wie es für mich in puncto Fußball weitergehen soll. Aufhören, um mich auf das Gymnasium konzentrieren zu können, oder nach Potsdam in das dortige Sportinternat wechseln, wo ich die Möglichkeit bekam, den Sport optimal mit dem Abitur zu kombinieren. Und ja, Potsdam lag nicht gerade um die Ecke. Am Anfang hat mich natürlich das Heimweh ganz schön geplagt, und ich war ja auch die Neue, da fühlt man sich anfangs schnell allein, gerade wenn sich die anderen bereits kennen. Doch am Ende habe ich die Erfahrung gemacht, dass man überall Anschluss finden kann. Meine persönliche Entwicklung hat davon ungemein profitiert.

Schieben wir den Fußball einmal kurz beiseite und kommen zu einem anderen Thema: Sie studieren Soziologie. Was fasziniert Sie an der Gesellschaftswissenschaft?

Das menschliche Verhalten hat mich schon immer interessiert, insbesondere das Agieren von Individuen in Gruppen als auch das generelle Verhalten von Gruppen, zumal es da ja auch etliche Berührungspunkte mit dem Mannschaftssport gibt. Ich möchte einfach etwas über das menschliche Miteinander in Erfahrung bringen, um gewisse Aspekte und Handlungen nachvollziehen zu können – egal ob im Sport, in der Gesellschaft oder der Politik.

Ihr sportlicher Mittelpunkt befindet sich ja nun in Jena. Wie gefällt es Ihnen beim FC Carl Zeiss?

Es macht Spaß. Wir sind eine junge Truppe. Ich muss mich aber erst noch daran gewöhnen, dass ich mit meinen 22 Jahren nunmehr eine der älteren Spielerinnen des Teams bin. Was ich auf jeden Fall sagen kann: Es mangelt nicht an Motivation und Spielfreude – und jetzt haben wir auch den ersten Saison-Sieg geholt.

Lockdown-Update von Jenny Hipp: Fernstudium, Individualtraining und natürlich Netflix

Langeweile wird Jenny Hipp während des Lockdowns mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht quälen. Die 22-Jährige hat recht konkrete Pläne. „Ich werde mich sehr intensiv meinem Fernstudium widmen“, sagt die Fußballerin, die auch noch davon berichtet, dass sie gerne schmökert. „Außerdem werde ich etwas mit meinen beiden WG-Freundinnen unternehmen“, so Hipp. Sie sei froh darüber, dass sie in Jena nicht alleine lebt – gerade in diesen Tagen. Und auch wenn sie dem runden Leder momentan nur rudimentär frönen kann, wird der Sport in Form von Individualtraining auch weiterhin ihren Alltag prägen. Netflix darf natürlich auch nicht fehlen, zurzeit präferiert sie die Comedy-Serien „New Girl“ und „How I Met Your Mother“. „Da kann man immer lachen.“