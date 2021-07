Fehlen Fernandos schmerzte zum Testspielauftakt

Ilmenau. Fußball-Testspiel: Germania Ilmenau/Manebach unterliegt Wacker Gotha mit 2:4

In ihrem jeweils ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison standen sich Sonnabendmittag der ambitionierte Kreisoberligist Germania Ilmenau/Manebach und der nun von Ex-Profi Alexander Ludwig trainierte Fußball-Landesklässler Wacker 03 Gotha gegenüber.

Torschütze zum 1:2 war Matthias Wolfenstetter. Foto: René Röder

Im Hammergrund siegte nach einem 2:2 zur Pause am Ende der Gast mit 4:2. In einer beiderseits offensiv geführten Partie, mit allerdings noch sehr vielen individuellen Fehlern und zahlreich ausgelassen Chancen beiderseits, entschieden Deckungsfehler der Ilmenauer die Partie. Schon vor der Pause war Leischner zweimal begünstigt durch Deckungsfehler zum 2:0 zur Stelle gewesen (10., 16.), doch Ilmenau kam zurück und verdiente sich bis zur Pause durch die Treffer von Ma. Wolfenstetter (20.) und dem agilen Careaga Izaguire (40.) den Ausgleich durch ein Chancenplus.

Nach dem Wechsel ein ausgeglichenes Spiel und zunehmend größere Chancen durch die Ilmenauer. So scheiterte Machts zweimal, Izaguire wurde von Keeper Büttner gestellt und Finn verfehlte per Freistoß nur knapp. Statt der Führung köpfte unbedrängt Wiesner am langen Pfosten zum 2:3 ein (66.) und wieder in die ungeordnete Germania-Hintermannschaft stocherte Serick auch noch zum 2:4 (88.).

Nur auf der Bank neben Betreuer Frank und Trainer Grohmann: Ilmenaus Top-SAkteuer Marc Fernando. Foto: René Röder

Ilmenaus Trainer Horst Grohmann: „Es gab durchaus gute Ansätze. Wir müssen nun in den weiteren acht Testspielen uns in allen Bereichen steigern, besonders in der Defensive. Da bin ich aber guter Hoffnung, wenn die vier Urlauber und unsere beiden Verletzten noch hinzustoßen.“ Während Fischer (Schulterverletzung) in zwei Wochen zurückkommen könnte, wird ausgerechnet bei Germanias Galionsfigur Fernando ein Muskelfaserriss noch einige Zeit in Anspruch nehmen.