Fehlstart für Blau-Weiß Eisenach und Gothaer SV

Eisenach/Gotha. In der Tischtennis-Verbandsliga bezogen die beiden Westthüringer Vertreter am ersten Spieltag Niederlagen.

„Mit 66 Jahren – ist noch lange nicht Schluss.“ Der Refrain des Udo-Jürgens-Ohrwurms passt zu Dieter Meifarth. Er hat jene Schnapszahl erreicht, zählt aber an der Tischtennisplatte längst nicht zum alten Eisen und feierte am vergangenen Samstag sogar sein Comeback in der Verbandsliga. Zum Saisonstart half die etatmäßige Nummer zwei der zweiten Mannschaft in der Ersten des BSV Blau-Weiß Eisenach aus. Dass die Wartburgstädter zum Auftakt gegen Schwarz-Rot Wingerode leer ausgingen, beim 2:9 sogar chancenlos waren, lag nicht am Oldie und war für die Warturgstädter kein böses Erwachen. „Wir sind hier Außenseiter. Wingerode ist zwar auch Aufsteiger, hat aber die deutlich besseren Qttr-Werte“, erklärte BSV-Mannschaftsleiter Matthias Göpel vor den ersten Ballwechseln.