Fehlstart für Wacker Nordhausen

Auf Kunstrasen hatte Wacker Nordhausen noch nie ein Heimspiel in der Regionalliga verloren. 2017 hieß es 3:2 über Schönberg. 2018 sogar 6:1 gegen Luckenwalde und ebenso hoch gegen Bischofswerda. Beim ersten Auftritt der neuformierten Viertliga-Mannschaft nach der Insolvenz der Profiabteilung gab es gestern Abend auf dem Nebenplatz mit dem 1:2 (1:1) gegen Union Fürstenwalde die erste Niederlage auf Kunstrasen.

628 Zuschauer auf dem Nebenplatz

Vor einem halben Jahr fuhr Nordhausen noch als Favorit nach Fürstenwalde. Mit einem 8:0 (!) gegen Bischofswerda im Rücken gelang ein 2:1-Sieg an der Spree. Doch nach der Insolvenz der Profiabteilung und Rot-Weiß Erfurts Abmeldung fehlen Wacker nun insgesamt zwölf Punkte auf dem Konto. Der Abstiegskampf für Nordhausen begann an dem kühlen Abend im fahlen Licht auf dem Kunstrasenplatz. 628 Fans wollten den ersten Auftritt ihrer Lieblinge, die trotz der Pleite bei Wacker geblieben waren, sehen.

Die Trainer Tino Berbig und Matthias Peßolat hatten sich wie erwartet für die Erfahrung des ehemaligen Regionalliga-Kaders entschieden. Einzig der Ur-Nordhäuser Erik Schneider sowie die in der Oberliga spielenden Ex-Profis Josip Jokanovic im Tor und Vladimir Kovac waren aus der zweiten Mannschaft in die erste Elf gerückt. Wacker hat aktuell 23 Spiel im Regionalliga-Aufgebot, davon spielten 13 in dieser Spielzeit schon in der vierten Liga.

Die kampfstarken Fürstenwalder kam mit dem Rückenwind eines 3:0 über den BFC Dynamo als Tabellensechster in den Südharz . Viel Glück hatten sie als Lucas Stauffer einen gewonnen Ball vertändelte und die Abwehr nur mit letztem Einsatz den frühen Rückstand abblocken konnte. Dann nahm Florian Beil Anlauf. Sein erster Versuch landete noch nicht im Netz. Doch dann schlug der Routinier zu. Nach einem Traumangriff köpfte Beil ins lange Eck und sorgte mit dem 1:0 für eine Jubeltraube (20.).

Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm

Doch die Fürstenwalder in ihren leuchtenden grünen Trikots jagten weiter gefährlich durch das Halbdunkel. Nach einem Fehler an der Mittellinie gelang dem bulligen Finnen Kimmo Hovi der schnelle Ausgleich, als er den Ball in Wembley-Tor-Manier unter die Latte zum 1:1 haute (23.).

Nach dem Wechsel kam dann die kalte Dusche für die Wacker-Männer, die defensiv immer wieder wackelten. Darryl Geurts erzielte die Führung für die Gäste (47.). Nun stürmte Wacker, schnürte Union in deren Hälfte ein. Nach 59 Minuten war der Ball fast drin, doch Fürstenwaldes Kapitän Ingo Wunderlich schlug den Ball noch von der Linie. Der Tabellensechste blieb gefährlich. Nordhausen kämpfte verzweifelt.

Als Carsten Kammlott im Strafraum gestoßen wurde, blieb die Pfeife des Referees stumm. Die rund 50 Wacker-Ultras sangen unverdrossen. Nur einmal stockte ihnen der Atem als Fürstenwaldes Hovi ein Abseitstor und der eingewechselte Kemal Atitci den Pfosten traf (85.). Dann erwischte es Vladimir Kovac mit Gelb-Rot. Der Abstiegskampf hat für Wacker begonnen.







Wacker: Jokanovic – Schneider, Kovac, Blume, Stauffer – Pichinot, Andacic, Müller, Kores – Kammlott, Beil.

Sch.: Kohnert (Ballenstedt), Z.: 628 , T.: 1:0 Beil (20.), 1:1 Hovi (23.).