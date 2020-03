Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuchte Augen und harte Fakten

Als 26 Jahre und 933 Spiele Black Dragons auf der Bühne standen, wurde es emotional. Der eine oder andere Drachenfan hatte feuchte Augen, als die beiden Vereinsikonen des Eishockey-Clubs Erfurt, Marcel „Selly“ Weise und Oliver Kämmerer, die ihre Karriere in der Oberliga-Mannschaft beenden, offiziell verabschiedet wurden. „Sie werden eine große Lücke hinterlassen“, war sich Martin Deutschmann, Schatzmeister und designierter neuer Vereinspräsident, der am Samstag mit dem Mikro durch die stimmungsvolle Saisonabschlussfeier führte, sicher. Mehrfach habe Deutschmann versucht, Verteidiger Kämmerer und Publikumsliebling Weise zum Weitermachen zu überzeugen, doch letztlich haben sich beide dafür entschieden, künftig ihren jungen Familien mehr Zeit einzuräumen. Ihnen wurde vom Vereinsvorstand und den über 200 anwesenden Fans ein schöner Abschied bereitet, dem, wohl Anfang September, ein offizielles Abschiedsspiel folgen soll.

Ob Carroll Trainer bleibt, ist offen

Außer dem emotionalen Höhepunkt gab es bei der Abschlussfeier in der Erfurter Kartoffelhalle weitere, altbewährte Programmpunkte. Die Wahl zum Spieler der Saison entschied erwartungsgemäß Marcel Weise vor den Zweitplatzierten Oliver Kämmerer und Joonas Toivanen sowie Martin Otte-Günzler für sich. Bester Rookie wurde Fritz Denner. Auch bei der Trikotversteigerung zugunsten des Vereins wurde für „Sellys“ Trikot mit der Nummer 68 mit 600 Euro am meisten geboten. Die gleiche Summe erbrachte das Trikot von Benjamin Arnold.

Neben diesen launigen Programmpunkten wurden auch harte Fakten benannt. So gab der Verein die Vertragsverlängerungen mit Goalie Otte-Günzler, Petr Gulda, Sean Fischer, Enzo Herrschaft, Maurice Keil, Felix Schümann und Fritz Denner bekannt. „Mit den anderen Spielern laufen die Gespräche, bis Mai sollten die meisten Entscheidungen gefallen sein“, blickt Deutschmann, der am kommenden Montag bei der Mitgliederversammlung als Nachfolger des scheidenden EHC-Präsidenten Hans-Peter Meinhardt kandidieren wird, voraus. Ob Fred Carroll in der nächsten Oberliga-Saison als Cheftrainer hinter der Bande stehen werde, sei momentan noch offen.

Natürlich sei der Verein enttäuscht über das Verpassen der Pre-Playoffs, doch hob Deutschmann auch die positiven Dinge hervor. So habe der Verein sauber gewirtschaftet und eine schwarze Null erreicht, die Zuschauerzahl wieder leicht gesteigert, mit dem Nachwuchs überzeugt. Das zeigte die U 17 der Young Dragons, die sich am Tag der Abschlussfeier mit einem 5:2-Heimsieg gegen Bad Nauheim den zweiten Platz in der Schüler-Bundesliga sicherte. „Nächstes Jahr haben wir höchstwahrscheinlich wieder ein eigenes U-20-Team in der DNL3“, kündigte Deutschmann an.

Der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft ist also gelegt. Selbst ohne Marcel Weise und Oliver Kämmerer.