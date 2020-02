FF USV Jena: Trainer Heck sieht „Blitzen in den Augen“

Jena. Christopher Heck glaubt an seine Frauen. Zwar stecken der Trainer des FF USV Jena und seine Schützlinge als Tabellenletzter tief im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Doch im Gegensatz zu den Männern des FC Carl Zeiss beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer „nur“ fünf Zähler. Am Sonntag (14 Uhr) soll die Aufholjagd am besten gleich zu Hause begonnen werden. Doch Gegner ist mit dem 1. FFV Frankfurt ein renommiertes Team, das auf Rang sechs steht. „Ich kenne den FFV und seinen Trainer sehr gut aus meiner Frankfurter Zeit als Lehrer an der Eliteschule. Sie werden unserer Defensive alles abverlangen“, sagt der 46-Jährige Coach, der aus Darmstadt stammt.

In 22 Duellen mit dem ehemaligen Champions League-Sieger gab es bisher nur drei magere Unentschieden. Im Hinspiel im September aber hätte es mit dem ersten Sieg fast geklappt. Jena lag durch Tore von Julia Arnold und Christin Meyer schon 2:0 vorn, doch am Ende musste sich der USV mit 2:4 geschlagen geben. Heck bucht das unter „mangelnder Erfahrung“ ab. Am Sonntag wäre er wieder mit etwas Zählbarem zufrieden. Aber vielleicht reißt sogar die Sieglosserie auch im letzten Spiel gegeneinander, denn der FFV schließt sich kommende Saison in Frankfurt der Eintracht an.

An der Saale steht ein Wechsel unter das Dach des FC Carl Zeiss noch nicht unmittelbar bevor. Auch wenn Heck die Angliederung von Damenmannschaften an Männer-Lizenzvereine als das Zukunftsmodell im Frauenfußball sieht. Im Januar gab es erst einmal vorsichtige Entwarnung, was die finanzielle Situation angeht. Die Gehälter von Spielerinnen, Trainer und Betreuern seien gesichert, auch wenn noch 30.000 bis 40.000 Euro im Etat bis Saisonende aufzutreiben seien, so Präsident Torsten Rödiger.

In der sechswöchigen Winterpause haben die jungen Jenaerinnen jedenfalls hart für das Unternehmen Klassenerhalt gearbeitet. Bei einem Extremlauf in den Kernbergen musste der Kader, der zu einem Drittel aus Studentinnen, Schülerinnen und normal arbeitenden Kickerinnen besteht, über ihre Grenzen gehen. „Einige haben ihren inneren Schweinhund da erstmal kennengelernt“, grinst Heck. In den vergangenen Wochen habe man spielerisch einiges einstudiert und sich athletisch verbessert. „Ich habe das Blitzen in den Augen gesehen“, glaub Heck an bessere Auftritte seiner Elf im Frühjahr. Bisher hatte der FF USV nur magere zwei Unentschieden geholt.

Bei den Wintertests lief es nicht schlecht. 7:1 gegen Nürnberg, 2:2 gegen RB Leipzig, 4:2 gegen Wolfsburgs U 20 und 1:0 gegen Polens Vizemeister Konin hieß es da. Leider verlor Heck in der Winterpause zwei wichtige Spielerinnen. Jalila Dalaf wechselte zu ihrem Ex-Verein SV Meppen und Nicole Stratford zog es zurück in ihre Heimat Neuseeland. Erkrankt ist Vanessa Fudalla. Dafür stehen Anja Heuschkel oder Julie Karn nach Verletzung wieder voll zur Verfügung. Der Darmstädter Heck ist jedenfalls von der Qualität des vorhandenen Kaders überzeugt.

Den Optimismus des Papas unterstützt auch Tochter Louise. Als beim Spiel der Männer der Ex-Darmstädter Aytac Sulu das Tor zum 2:1 machte, fand sie, dass das Darmstädter Jena beim Fußball so richtig helfen könnten.