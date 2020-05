Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FF USV Jena vor Fusion mit dem FC Carl Zeiss

Am heutigen Dienstag will der FF USV Jena Klarheit in eigener Sache schaffen: einem möglichen Zusammenschluss mit dem FC Carl Zeiss. Beide Vereine hatten ihr Interesse bekundet, künftig gemeinsam unter dem Dach des FCC zu spielen. Dafür hatte der Fußball-Drittligist extra die Lizenz für die 1. und 2. Frauen-Bundesliga beantragt. Grünes Licht soll der Deutsche Fußball-Bund schon gegeben haben. Über die Art des Zusammenschlusses wurde zuletzt hinter den Kulissen noch diskutiert.

Derweil müssen die USV-Fußballerinnen, die Tabellenletzte sind, am 7. Juni im Heimspiel gegen Freiburg wieder ran. Mannschaftstraining ist erst ab dem 6. Juni in Jena wieder möglich.