FFV reist zum Derby zu Carl Zeiss Jena II

Erfurt. Zum Regionalliga-Duell am Sonntag treten die beiden Tabellennachbarn nicht mit übermäßig viel Selbstvertrauen an.

Die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt treten am Sonntag (14 Uhr) zum Derby beim FC Carl Zeiss Jena II an. Beide Mannschaften gehen nicht mit übermäßigem Selbstvertrauen in die Partie: Der FFV hat in den letzten drei Spielen zweimal unglücklich verloren, Jenas Bundesliga-Reserve, die ebenfalls stark in die Saison gestartet war, wartet seit drei Spielen auf einen Sieg und hat dabei gegen die Aufstiegsanwärtern Turbine Potsdam II (0:7) und Türkiyemspor Berlin (0:4) zwei deftige Abreibungen kassiert.

Die Erfurterinnen, die trotz zwei Zählern mehr auf dem Konto leichter Außenseiter sind, wollen sich zudem für die 2:5-Pokalniederlage vor gut einem Monat revanchieren.