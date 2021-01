Finanzielle Hilfen für Thüringer Sportvereine

Zu einer Online-Umfrage bittet auch der Thüringer Landessportbund in diesen Tagen.

Erfurt. Laut Ansicht des Landessportbundes (LSB) drohen durch die derzeitigen Beschränkungen Rückgänge beim Engagement von Ehrenamtlichen sowie sinkende Mitgliederzahlen in Verbindung mit finanziellen Einbußen.

Um sich ein detaillierteres Bild machen zu können, beteiligt sich der LSB an einer Vereinsbefragung. Die Online-Umfrage wurde an alle 3.384 Thüringer Sportvereine per E-Mail versandt und läuft bis zum 30. Januar 2021. Für verlässliche Werte sei eine hohe Teilnehmerzahl Pflicht, heißt es aus Erfurt.

Der Landessportbund sieht die Chance, zielgenauer und gesichert finanzielle Hilfen einzuwerben. Die Ergebnisse werden voraussichtlich bis Ende Februar vorliegen. Die anonyme Online-Befragung dauert etwa 15 Minuten.