Fitnesstipps für den Lockdown - So werden Kinder zum Sport animiert

Mit dem Teillockdown sind auch alle sportlichen Angebote bis auf Individualsport untersagt. Für viele Eltern stellt sich nun wieder die Frage, wie sie ihre Kinder zu Sport und Bewegung animieren können. Clemens Töpfer, Sportpädagoge am Institut für Sportwissenschaften der Universität Jena, hat zehn Vorschläge - digitale Offerten wie Freiluftaktivitäten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

1. Fitness-Apps

Der promovierte Sportwissenschaftler empfiehlt unter anderem die Nutzung von Sport-Apps wie Freeletics und Gymondo. Sie hätten sich schon im ersten Lockdown bewährt und versammelten zum Teil ganz unterschiedliche Fitnessprogramme von hochintensivem Intervall-Training über Yoga bis Tanz.

2. Familiärer Wettbewerb

Familienmitglieder oder Freunde über soziale Netzwerke zu einem kleinen sportlichen Wettstreit herausfordern, auch dazu rät Clemens Töpfer. Wer schafft beispielsweise die meisten Seilsprünge pro Minute? Wer kann am längsten im Kniebeugestand an der Wand sitzen? Oder wer läuft die meisten Schritte in der Woche?

3. Online-Workouts

Der Basketballverein Alba Berlin hat laut Clemens Töpfer im Frühjahr als einer der ersten erkannt, dass man Kinder und Jugendliche mit kurzen Video-Einheiten zum Sport motivieren kann. „Albas tägliche Sportstunde“ erreichte via Youtube Hunderttausende. Unter den unzähligen Angeboten empfiehlt Töpfer auch das Programm „Fit mit Felix“ (Neureuther) vom Bayerischen Rundfunk.

4. Die App „Smart Sport“

In der App der Deutschen Sportjugend empfehlen Nutzer ihre individuellen Lieblingssportorte, von der klassischen Sportanlage über Parks bis zu Spielplätzen.

5. Geocaching

Die digitale Schnitzeljagd via App lockt in die Natur. Mittels GPS-Koordinaten gilt es, versteckte Schätze, die sogenannten Caches, zu finden.



6. Private Schatzsuche

Aus eigener Erfahrung weiß Clemens Töpfer, dass es großen Spaß machen kann, wenn befreundete Familien füreinander Schatzsuchen arrangieren. Warum nicht mal mit einem Seil im Wald eine Schaukel bauen und den Standort teilen. Oder eine Suche über mehrere Stationen inszenieren.

7. Spielplatz als Sportstätte

Spielplätze bieten nach Ansicht Töpfers viele Möglichkeiten für Familien, Sport zu treiben. An der Reckstange ließen sich Klimmzüge üben, an der Schaukel anspruchsvolle Liegestütze, und über eine Wippe könne man auch mal balancieren - vorwärts wie rückwärts.

8. Alltagsgegenstände einbeziehen

Für den Sport lassen sich problemlos viele Alltagsgegenstände zweckentfremden. „Treppen werden zum Beispiel von Sportlern von je her als Trainingsmittel benutzt“, sagt der 37-jährige Sportwissenschaftler. Die Stufen könne man etwa vorwärts und seitwärts nehmen, einseitig, langsam und schnell. Für Treppentraining gibt es im Netz viele Anregungen. Auch in den eigenen vier Wänden lassen sich Alltagsgegenstände als Fitnessgeräte nutzen: Wasserflaschen können Gewichte ersetzen, ein Stuhl die Turnbank.

9. Wald als Spiel- und Sportplatz

Der Wald ist für Töpfer ein idealer Spiel- und Sportplatz: „Man kann an Bäumen entlang hangeln oder auf ihnen balancieren.“

10. Sportplatz Garten

„Eine Erkenntnis aus dem Lockdown ist, dass Kinder aus Familien, die einen Garten haben und dort vielleicht auch noch ein Trampolin, ein besseres Bewegungsverhalten hatten“, sagt der Sportpädagoge. Aber auch Federball, Frisbee oder Fußball seien nach wie vor beliebte sportive Freizeitspiele.

