Flick versammelt 18 Nationalspieler zum Abschlusstraining

Bundestrainer Hansi Flick (2.v.l.) trainierte mit den Nationalspielern vor dem Abflug nach Armenien nochmal in Wolfsburg.

Wolfsburg. Bei leichtem Nieselregen in Wolfsburg hat Bundestrainer Hansi Flick seine Fußball-Nationalspieler auf das letzte Länderspiel des Jahres an diesem Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Armenien vorbereitet.

Der 56-Jährige versammelte auf einem Nebenplatz der VW-Arena 18 Profis, Abwehrspieler Thilo Kehrer absolvierte eine individuelle Einheit im Hotel. Der Abflug von Hannover nach Eriwan ist für 15.00 Uhr geplant. Nach der Corona-Infektion von Bayern-Spieler Niklas Süle sowie mehreren Verletzungen muss Flick in der abschließenden WM-Qualifikationspartie auf etliche Spieler verzichten.

Der sportliche Wert des Spiels ist begrenzt. Deutschland ist schon seit Oktober sicher bei der WM in Katar in einem Jahr dabei. Armenien hat nur noch eine theoretische Chance, die Playoffs zu erreichen, müsste dafür einen Kantersieg landen und auf Schützenhilfe von Liechtenstein gegen Rumänien und Island gegen Nordmazedonien hoffen - ein undenkbares Szenario für das Team um den früheren Dortmund-Profi Henrich Mchitarjan.

Nachdem neben Süle vier weitere Spieler um Joshua Kimmich als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden waren, mussten am Freitag nach dem 9:0 gegen Liechtenstein am Vorabend auch Leon Goretzka (Kopf-Hals-Prellung) und endgültig Julian Draxler (Muskelverletzung) für die Reise nach Eriwan absagen. Kapitän Manuel Neuer und Marco Reus werden aus Gründen der Belastungssteuerung geschont.

