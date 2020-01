Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flossenschwimmer mit Rekorden und einem Herz für Friedrich

Einen Teilnehmerrekord verzeichneten die vom Tauchsportclub Erfurt ausgerichteten die offenen Thüringer Landesmeisterschaften im Finswimming in der Roland-Matthes-Schwimmhalle: 265 Flossenschwimmer aus 21 Vereinen waren dabei. Der TSC Erfurt präsentierte sich formstark: 21 Goldmedaillen bei den Kindern und Jugendlichen sowie 22 Goldmedaillen bei den Masters plus zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen gingen an die Erfurter. Die Flossenschwimmer bewiesen auch ein großes Herz: Auf Wunsch einiger Nachwuchssportler rief der TSC Erfurt die teilnehmenden Vereine, Besucher, Helfer, Freunde und Bekannte zum Spenden für den an einem Hirntumor erkrankten zehnjährigen Erfurter Friedrich auf. 450 Euro wurden am Ende des Wettkampftages gezählt und konnten Friedrichs Familie übergeben werden.