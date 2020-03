Flucht aus Mallorca

Es sei alles irgendwie surreal, sagt Christian Altstadt. Der Jenaer Triathlet in Diensten des LTV Erfurt ist am Sonntag Hals über Kopf aus dem Trainingslager auf Mallorca abgereist. „Ich wollte einfach nur noch weg“, erzählt er. Für fast 500 Euro habe er sich und seine Siebensachen in Sicherheit gebracht. In Spanien herrscht seit Montag wegen des grassierenden Coronavirus’ eine Ausgangssperre.

Eine große Gruppe Thüringer Triathleten nutzt traditionell diese Zeit, um sich auf der spanischen Urlaubsinsel für die Saison fit zu machen. Auch 2020 hat der Geraer Trainer Konrad Smolinski Athleten aus dem ganzen Freistaat diesen Trip organisiert. Der Jenaer Sven Körbs flog bereits am Samstag heim, eine kleine Equipe des Weimarer Bundesliga-Teams mit Aljoscha Willgosch an der Spitze ist seit Sonntag zurück in der Heimat, andere reisten da gerade erst an. „Die haben ihre Koffer neben das Bett geschmissen und gar nicht erst ausgepackt“, erzählt Altstadt. Der Erfurter Sebastian Horn sei so ein Beispiel. Die Ungewissheit, wie es in den nächsten Tagen weitergeht, die sei groß. Altstadt berichtet vom Erlebnis eines Trainingspartners aus Hamburg. Der fuhr am Sonntag eine Radeinheit. „Er wurde dann mehrfach von Polizei und Militär angehalten und kontrolliert“, erzählt er. Es sei der Wahnsinn, kaum zu beschreiben. Restaurants, Bars, Cafés – alles sei geschlossen, das öffentliche Leben sei zum Erliegen gekommen. Selbst das Holen des frühmorgendlichen Kaffees sei zum Abenteuer geworden. „Den gab es nur zum Mitnehmen, es durfte immer nur ein Gast das Café betreten und draußen achtete ein Türsteher darauf, dass in der Warteschlange die Leute ausreichend Abstand hielten.“

Seit Freitag, so berichtet es Altstadt, sei er immer nervöser geworden, sich die Frage gestellt: „Was machst’n jetzt?“ Die Schwimmeinheiten im Hotelpool hat er absolviert, auch am Samstag noch auf dem Rad gesessen. Nebenbei lief aber immer die Suche nach günstigen Rückflügen. Dabei er stand er im ständigen Kontakt mit dem Jenaer Ironman Hubert Hammerl, der ihn über die Entwicklung in Deutschland auf dem Laufenden hielt. Hammerl selbst hatte ein Camp auf Lanzarote geplant – und das gestrichen. Lob zollt Altstadt dem Camp-Organisator Konrad Smolinski: „Er hat uns ständig informiert, uns unterstützt, wo er nur konnte. Konrad hat wirklich die Ruhe bewahrt und den Überblick behalten“, sagt Altstadt.

Mit den kurzfristigen Folgen, bemerkt Altstadt, könne man ja leben; notwendig seien die Maßnahmen. Die Fortsetzung der Triathlon-Saison 2020 steht in den Sternen, die Unsicherheit ist groß. „Sieht man sich die Verordnungen an, die jetzt kommen, werden wir in den nächsten fünf bis sechs Wochen kein Schwimmtraining haben. Dazu werden eine Reihe von Wettkämpfen ausfallen“, sagt Altstadt. Der Ironman in Roth am 5. Juli dürfte gefährdet sein, der Paradiestriathlon in Jena allemal. Hier könnte es sogar zu einer Insolvenz der GmbH führen, unter deren Federführung der Wettstreit an der Saale organisiert wird. Der Schaden wäre enorm. Noch aber laufen die Vorbereitungen weiter – immer in der Hoffnung, dass sich die Lage bis zum Frühsommer wieder beruhigt.

Es sei aber auch eine Sache des Kopfes. „Man hat gerade kein Ziel, worauf man hintrainieren kann“, sagt Altstadt. Deswegen muss man sich selbst extrem motivieren – auch die Sponsoren hat er dabei im Blick. Es sei nicht selbstverständlich, dass Unternehmen einen Triathleten unterstützen, meist sind dies auch kleinere Firmen. „Und die sind von der Krise auch betroffen. Das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf uns“, berichtet Altstadt.

Was er nun tut? „Weitertrainieren, weiter radfahren, laufen. Und ansonsten zuhause bleiben“, sagt Altstadt. Irgendwie surreal, aber nicht zu ändern.