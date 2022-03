Formel 1: Damon Hill drückt Mick Schumacher die Daumen

Essen/Sakhir. Mick Schumacher geht selbstbewusst in seine zweite Formel-1-Saison. Damon Hill, Weltmeister von 1996, hält viel von dem Haas-Fahrer.

Mick Schumacher bemüht sich in diesen Tagen auch um etwas Ablenkung. „Wir spielen hier ein bisschen Squash, ich nutze die Zeit, um ein wenig zu entspannen“, erzählt der 22-Jährige, als er am Montag im Rahmen einer Sky-Medienrunde aus Bahrain zugeschaltet ist. Seine Testfahrten auf dem Kurs in Sakhir hat der Haas-Fahrer zwar abgeschlossen, das Training geht aber selbstverständlich weiter. Er versuche, sich „optimal auf das Wochenende vorzubereiten“, sagt er vor dem Beginn seiner zweiten Formel-1-Saison. Einem Jahr, in dem die Erwartungen an den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher steigen dürften.