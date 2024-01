Fortuna Remstädt gewinnt eigenes Hallenturnier

Remstädt Der gastgebende Kreisligist ließ nichts anbrennen. Aber auch der FSV Behringen spielte ein starkes Turnier.

Mit einem Heimsieg von Fußball-Kreisligist SG Fortuna Remstädt endete das Neujahrsturnier in Goldbach. Die Gastgeber gewannen das Endspiel gegen den FSV Behringen mit 3:1 und wiederholten so ihren Vorjahressieg.

Das Interesse am Hallenkick war groß. Die Sitzplätze waren alle gefüllt, die Stimmung prächtig – was vor allem am lautstarken Anhang des FSV Behringen lag, der viele Schlachtenbummler mitbrachte. Nach Rang zwei in der Gruppe zog der FSV durch ein 2:1 über VfB Wangenheim ins Endspiel ein. Freude gab es bei den Wangenheimern aber dennoch. Lukas Schneider wurde zum besten Spieler gekürt. Die weiteren Auszeichnungen verblieben beim Gastgeber. Remstädts Tobias Oschmann avancierte mit fünf Toren zum besten Torschützen, Max Fuchs zum besten Torhüter.