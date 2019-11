Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FOX Erfurt sorgt für Herzrasen

Nach vier Jahren durchweg Auswärtsspielen war es am vergangenen Sonntag endlich so weit: Die Floorballer von FOX Erfurt konnten ihr erstes Regionalliga-Heimspiel mit eigener Bande in der Sporthalle am Gutenberggymnasium austragen. Die Gegner konnten nicht besser gewählt sein: Der MFBC Leipzig lag vor dem Spieltag punktgleich mit einem Tor weniger auf Platz zwei hinter Erfurt lag, der DHfK Leipzig hatte zuletzt den amtierenden deutschen Meister Schkeuditz mit 5:2 bezwungen.

Gegen den MFBC Leipzig erwischten FOX Erfurt einen schlechten Start und lag nach fünf Minuten 0:2 zurück. Es dauerte bis zur zehnten Minute, ehe Peter Müller für Erfurt traf. Die Gastgeber waren nun besser im Spiel, doch Leipzig zeigte sich im Abschluss eiskalt und führt zur Halbzeit mit 5:1.

Einer beherzten Ansage in der Pause folgte direkt nach Wiederbeginn ein Doppelschlag der Müller-Brüder Peter und Robert zum 3:5. Das Spiel war ausgeglichen, doch Erfurts Gegner hatte weiter mehr Abschlussglück und zog vorentscheidend auf 7:3 davon. Am Ende verlor FOX mit 5:9.

Im zweiten Spiel trafen die beiden Leipziger Mannschaften aufeinander. In einem engen Spiel hieß der Sieger am Ende mit 9:7 wieder MFBC Leipzig.

Zum Abschluss hatte sich Erfurt einen Heimsieg gegen DHfK Leipzig vorgenommen. Doch wieder geriet der deutschen Kleinfeld-Meister des vergangenen Jahres 0:2 in Rückstand. Zwar glich FOX alsbald aus, doch nach ähnlichem Verlauf wie im ersten Spiel stand zur Halbzeit ein 2:5 zu Buche.

Doch so verschlafen sie begannen, so furios starteten die Erfurter in Hälfte zwei. Sechs Minuten nach Wiederbeginn stand es 6:6. Das Spiel wurde immer hektischer und spannender. Leipzig ging wieder in Führung, leistete sich danach aber zwei Strafen, die Erfurt zur erstmaligen Führung (8:7) nutzte. Der wieder einmal überragend spielende Robert Müller sorgte per Doppelschlag innerhalb von acht Sekunden schließlich für dien Entscheidung. FOX Erfurt rettete ein 10:9 über die Zeit.