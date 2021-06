Frank de Boer nicht mehr Nationaltrainer der Niederlande

Zeist. Das blamable Ausscheiden der Niederlande bei der Fußball-EM hat Folgen: Nationaltrainer Frank de Boer ist von seinem Amt zurückgetreten.

Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der Fußball-Europameisterschaft ist der niederländische Nationaltrainer Frank de Boer zurückgetreten. Das gab der KNVB am Dienstag nach einer gemeinsamen Analyse in der Verbandszentrale in Zeist bekannt.

De Boer wurde nach dem Aus zur Zielscheibe der Kritik

De Boer hatte den Posten als Bondscoach erst im Herbst 2020 als Nachfolger des populären und erfolgreichen Ronald Koeman angetreten, der dank einer Ausstiegsklausel zum FC Barcelona gewechselt war. Ein Nachfolger für den 51 Jahre alten de Boer steht noch nicht fest.

Das Oranje-Team war bei der EM am Sonntag nach einer enttäuschenden Leistung im Achtelfinale mit 0:2 gegen Tschechien ausgeschieden. Vor allem de Boer wurde zur Zielscheibe der Kritik.

Alles zusammengenommen ist dies eine EM, für die sich Trainer und Spieler von Oranje tief schämen müssen“, urteilte „De Telegraaf“ am Montag. „Statt aufzubauen auf der Arbeit von Koeman, schmiss de Boer alles, wofür die Holländische Schule steht ein paar Wochen vor der EM einfach so in die Amsterdamer Grachten. In Budapest wurde für diese unglaubliche Dummheit der Hauptpreis bezahlt.“