Fussball Frankreich trauert um Legende Just Fontaine (89)

Essen. 1958 erzielte Just Fontaine bei seiner einzigen WM 13 Tore - bis heute ein Rekord. Nun ist die Stürmerlegende gestorben.

Frankreich trauert um seine Fußball-Legende Just Fontaine. Wie die Familie der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, ist der frühere Nationalstürmer im Alter von 89 Jahren gestorben. Fontaine erlangte Kultstatus durch seine 13 Treffer, die er 1958 in den sechs Partien bei der WM-Endrunde in Schweden erzielte. Lange Zeit war er WM-Rekordtorschütze, diesen Titel hat seit dem WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien Miroslav Klose (16 Tore) inne.

Just Fontaine war Vorgänger von Miroslav Klose als WM-Rekordtorschütze

Die französischen Mitspieler tragen Just Fontaine bei der WM 1958 in Schweden nach dem 6:3-Sieg über Deutschland im Spiel um Platz drei auf Händen. Foto: AFP

Insgesamt lief der im marokkanischen Marrakesch geborene Fontaine zwischen 1953 und 1960 21 Mal für Frankreich auf und erzielte dabei 30 Tore für die Equipe Tricolore. 1958 war er erst durch die Verletzung eines Mitspielers in die WM-Startelf aufgerückt und mit der Mannschaft dann erstmals ins Halbfinale eingezogen. In den sechs Partien bei seiner einzigen WM-Teilnahme erzielte er einen Rekord, der noch lange Bestand haben dürfte: 13 Treffer bei nur einem Turnier, das dürfte so schnell kein aktueller Spieler erreichen.

Fontaine spielte in seiner Karriere für USM Casablanca (48 Spiele/62 Tore), OGC Nizza (69/44) und Stade Reims (131/122). Mit Nizza wurde er einmal, mit Reims zweimal französischer Meister. Vier seiner 13 WM-Tore erzielte er 1958 beim 6:3-Sieg über Deutschland im Spiel um den dritten Platz. Seine Karriere musste Just Fontaine 1962 im Alter von 29 Jahren verletzungsbedingt beenden.

„Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen“, schrieb Fontaines Ex-Klub Paris St. Germain bei Twitter: „Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris.“ Als Trainer führte Just Fontaine PSG 1974 in die erste Liga. Zuvor hatte er unter anderem 1967 die französische Nationalmannschaft gecoacht. (ab)