Zweimal Wagner für Orlando: Franz (links) und Moritz spielen seit diesem Sommer für den Klubs aus Florida in der NBA.

Basketball Franz und Moritz Wagner: Brüder wirbeln zusammen in der NBA

Orlando/Essen Franz und Moritz Wagner verbrachten die vergangenen Jahre meist getrennt. Nun spielen die Brüder zusammen beim NBA-Klub Orlando Magic.

Als Franz Wagner zum Korb dribbelt, reißen die Mitspieler ihre Augen immer weiter auf. Der wird doch nicht? Aber sowas von. Wagner hebt ab und stopft den Ball über zwei Gegenspieler hinweg per Dunk in den Korb. „Meistens habe ich in solchen Situationen den Korbleger versucht“, erklärte der Berliner Basketballer anschließend, „diesmal wollte ich es mit dem Dunk versuchen und das hat bestens geklappt.“