Frauen-WM: England wirft DFB-Schreck Kolumbien raus

Sydney. Europameister England steht nach dem 2:1-Sieg über das Überraschungsteam aus Kolumbien im Halbfinale. Gegner ist dort der Gastgeber.

Europameister England hat sich als letztes Team für das Halbfinale der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland qualifiziert. Die Lionesses gewannen in Sydney vor 75.784 Fans in der Runde der letzten Acht gegen Deutschland-Schreck Kolumbien mit 2:1 (1:1) und treffen am Mittwoch (12 Uhr deutscher Zeit) auf Co-Gastgeber Australien, der sich am Samstagmittag mit 7:6 im Elfmeterschießen gegen Frankreich (0:0 n.V.) durchsetzte. Die Engländerinnen stehen zum dritten Mal in Folge in einer WM-Vorschlussrunde.

Leicy Santos (44.) brachte die Außenseiterinnen mit einem Fernschuss in Führung, allerdings machte die englische Torfrau Mary Earps, die 2018/19 beim VfL Wolfsburg spielte, keine gute Figur. Ein wenig erinnerte die Szene an den Fauxpas von Englands Star-Keeper David Seaman bei der WM 2002 in Japan und Südkorea im Viertelfinale gegen Brasilien (1:2).

Riesenpatzer der Torhüterin von Kolumbien vor dem 1:1

Aber auch Kolumbiens Torhüterin Catalina Perez, Neuzugang von Bundesligist Werder Bremen, erlaubte sich einen schweren Patzer und ermöglichte Lauren Hemp (45.+7) im Nachsetzen den 1:1-Ausgleich. Alessia Russo (63.) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Britinnen.

Schon in der sechsten Minuten hatten die Europameisterinnen die Führung auf dem Fuß. Hemp und Russo konnten zweimal aussichtsreich abschließen, aber die Schüsse wurden jeweils vom Gegner geblockt. Beim Schuss von Russo ging der Ball an den Kopf der Kolumbianerin Carolina Arias, die in der zehnten Minute ausgewechselt werden musste.

Die Engländerinnen hatten in der Vorrunde mit drei Siegen und 8:1 Toren imponiert, mussten allerdings im Achtelfinale gegen Nigeria ins Elfmeterschießen (4:2). Die Kolumbianerinnen hatten sich mit 2:1 in der Gruppenphase gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchgesetzt und als Gruppensieger dann im Achtelfinale gegen Jamaika mit 1:0 gewonnen. (sid)