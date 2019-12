Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauenhandball in Thüringen: Unterm Leuchtturm ist es dunkel

Nur acht Tore zugelassen, 29 erzielt. Das gelang den Handballerinnen des SSV Saalfeld im Auswärtsspiel beim SV Hermsdorf. Ergebnisse wie dieses kennt man eigentlich nur aus den Nachwuchsligen, in denen der Ausbildungsstand der Teams oft weit auseinanderdriftet. In den beiden Landesliga-Staffeln sind solche Resultate in dieser Saison an der Tagesordnung. Noch ist die Hinrunde nicht komplett absolviert, doch schon jetzt ist das riesige Leistungsgefälle offensichtlich. Etwa die Hälfte aller Partien (18 von 37) endete mit mehr als zehn Toren Differenz, zudem gab es bereits drei Nichtantritte.

Über die Zusammenlegung von Landesliga und Thüringenliga gehen die Meinungen auseinander. „Es ist ein Unding, was der Thüringer Handballverband da gemacht hat“, poltert Ruhlas Sportwart Rainer Koburger. Sinnvoller wäre es gewesen, die Thüringenliga zu belassen und notfalls mit einer Doppelrunde auszuspielen. Anders sieht es Behringen/Sonneborns Annika Böhnhardt. „Es ist traurig, dass es notwendig wurde, aber es war der beste Weg, um einen geregelten Spielbetrieb zu erhalten“ sagt die Rückraumspielerin, für die die zum Teil derben Packungen (zuletzt 29:40 in Nordhausen) kein Problem darstellen. „Wir wissen ja, gegen wen wir spielen und können als Team damit umgehen.“ Saalfelds Trainer Christian Szotowski hätte auch lieber häufiger enge Spiele: „Wenn du mit zehn und mehr Toren Unterschied gewinnst, lernst du nichts.“ Zugleich glaubt er, dass die Staffel-Fusion im Sommer „alternativlos war“. Das Problem: Da die Damen vom VfB Mühlhausen in der Vorsaison das Handtuch warfen und sich Meister Altenburg der Herausforderung Oberliga stellte, gab es nicht mehr genügend Teams für eine eigenständige Thüringenliga. Überhaupt geht die Teamzahl im Frauenhandball beständig zurück. Aktuell gehen auf Landesebene noch 31 Mannschaften auf Torejagd. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, zumal es nur vier Teams in der Landesliga der weiblichen A-Jugend gibt. Hinzu kommt die in der Jugendbundesliga spielende A des Thüringer HC. Der Handball-Club aus Erfurt und Bad Langensalza ist sei Jahren im deutschen Frauenhandball das Maß aller Dinge, als Serienmeister ein Aushängeschild des Landes. Doch unterm Leuchtturm sieht es finster aus. Noch vor zehn Jahren spielten allein im Wartburgkreis neun Frauen-Mannschaften quasi in einer Kreisliga. Vereine wie SV Wartburgstadt oder FC Barchfeld haben längst den Frauenhandball eingestellt. Ruhla besaß damals noch eine Reserve. Der fünfmalige Landesmeister backt mittlerweile ganz kleine Brötchen. Nachdem mehrere Leistungsträgerinnen (Siering, Göpfert, Mischke) verletzungsbedingt ihre Laufbahn beenden mussten, gab es in dieser Saison weitere personelle Nackenschläge. Keeperin Josefine Müller riss sich das Kreuzband, Luisa Aßmann verabschiedete sich für ein Jahr nach Neuseeland und Anne Hengst meldete sich überraschend mit unbekanntem Ziel ab. „Hätten wir das alles geahnt, wären wir mit unserer jungen Truppe lieber in die Verbandsliga gegangen“, sagt Koburger. Gegen den Thüringer HC III musste sogar erstmals ein Heimspiel abgesagt werden, weil THV und Gegner eine Verlegung ablehnten. Ebenso unsportlich findet Koburger, dass die THC-Dritte mit Drittligaspielerinnen antrete und so logischerweise der Konkurrenz haushoch überlegen ist. Dass etwas im Frauenhandball passieren muss, ist dem Verband bewusst. Nur wie? Um das herauszufinden, hat der THV für Sportwissenschaft- beziehungsweise Sportmanagement-Studierende eine Bachelor- oder Masters-Abschlussarbeit ausgeschrieben. Die Vorgabe lautet: „Erstellen eines Konzeptes inklusive Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Attraktivität des Frauenhandballs in Thüringen im Kontext einer wissenschaftlichen Analyse“. Gefördert wird die befristete Stelle mit 2000 Euro. Eine Binsenweisheit ist, dass der Handball ohne Nachwuchs ausstirbt. Annika Böhnhardt empfiehlt dem THV „in die Grundschulen zu gehen, um die Jüngsten“ für diesen Sport zu begeistern. Die gute Jugendarbeit des SV Town & Country trug 2016 mit der Bildung der Frauenmannschaft Früchte. Aktuell musste aber ein halbes Jahr mit Besetzungsnöten und ohne Coach überbrückt werden. Ab 1. Januar übernimmt Karsten Rosenbusch, der bis 2018 Mühlhausens Damen trainierte. Noch ohne ihn tritt Schlusslicht Behringen am Samstag beim Staffel-Primus THC III an – voraussichtlich wird es da ein weiteres Kanterergebnis geben.