Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fritz Meißner: Ein halbes Jahrhundert für den Königseer Handball

Eine große Tradition hatte der Handballsport in Königsee schon seit gut einem Jahrhundert. Nach Zeiten des sportlichen Niedergangs fanden sich begeisterte Sportler gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Großfeldhandball wieder aufleben zu lassen. Mit der Gründung der BSG Motor, 1950, wurde auch eine Sektion dieser beliebten Ballsportart ins Leben gerufen. Zu dieser Zeit stieß auch Fritz Meißner, noch in Stadtilm wohnend, zu den Handballern aus der Rinnestadt und spielte gleich in der ersten Männermannschaft. 1952 zog er der Liebe wegen endgültig nach Königsee. Viele Jahre war er Denker und Lenker im Team, das auf dem Großfeld in der Bezirksliga Gera spielte, 1959 Bezirksmeister wurde und den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse der DDR schaffte. In der DDR-Liga behauptete sich Königsee zwei Jahre.

Seine berufliche Entwicklung wurde maßgeblich durch den Sport geprägt. Er absolvierte ein Sportlehrerstudium und wurde Mitte der 1950er Jahre Berufsschul-Sportlehrer. Ab 1964 brachte Fritz Meißner dann seine Erfahrungen als Trainer ein. Bis 1966 wurde auf Großfeld gespielt, ab 1967 gab es nur noch Hallen- und Kleinfeldhandball.

Fritz Meißner war es als Trainer sowie Leitungsmitglied zu verdanken, dass in Königsee immer Handball in der höchsten Spielklasse des Bezirkes Gera und nach der politischen Wende der des Landes Thüringens gespielt wurde. Seine Sieben war stets im oberen Bereich der Tabelle zu finden, deren Trainer er bis 1995 war.

Aktiv brachte er sich auch in den Sporthallenneubau der Rinnestadt ein. Von diesem Neubau profitierte besonders der Handballsport, der einen weiteren Aufschwung nahm. Mit seinen Ideen trug Fritz Meißner maßgeblich dazu bei, dass Königsee über mehrere Jahrzehnte ein Leuchtturm im Handball des einstigen Bezirkes, in Thüringen sowie des Landkreises war. Knapp 20 Jahre spielte die Thuringia-Sieben in der Handball-Oberliga Thüringen, der höchsten Spielklasse des Freistaates.

Nach der politischen Wende 1989 galt es den Handballsport in der Rinnestadt den neuen Bedingungen anzupassen und weiterzuführen. Dies war für die Protagonisten der damaligen Zeit eine große Herausforderung. Auch zu dieser Zeit hat sich Fritz Meißner neben seiner Trainertätigkeit als Organisator, Leitungsmitglied und bei der Gewinnung von Sponsoren verpflichtet gefühlt. Seinem Engagement ist es unter anderem zu verdanken, dass weiterhin Handball gespielt werden konnte. Noch heute, mit nun 90 Jahren, ist der Jubilar Mitglied der Abteilung Handball.