Frodeno vor Mann-gegen-Mann-Duell: Weltrekord wäre Krönung

Treten in einem spektakulären Mann-gegen-Mann-Duell gegeneinander an: Jan Frodeno (r) und Lionel Sanders.

Oberstdorf. Jan Frodeno hofft beim spektakulären Mann-gegen-Mann-Duell an diesem Sonntag im Allgäu auf das bisher schnellste Rennen über die Ironman-Distanz.

"Es wäre die Krönung, wenn wir den Weltrekord brechen könnten, und es wäre genial, wenn wir es beide schaffen würden", sagte Frodeno bei einer Pressekonferenz auf dem Fellhorn bei Oberstdorf. Frodeno tritt bei dem Rennen ab 9.00 Uhr mit dem Start im Großen Alpsee in Immenstadt gegen den 33 Jahre alten Lionel Sanders an.

"Ich bin für eine Sache hierhergekommen: Ich will ihn bis an die Grenze pushen", sagte der mehrfache Ironman-Gewinner und ehemalige ITU-Langstreckenweltmeister aus Kanada. Beide müssen 3,8 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer radfahren und 42,2 Kilometer laufen. Die Bestzeit über die Distanz stellte Frodeno selbst 2016 in Roth auf. Der mittlerweile fast 40 Jahre alte dreimalige Hawaii-Champion benötigte damals 7:35:39 Stunden.

