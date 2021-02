Fröbellauf rund um Keilhau in diesem Jahr nur virtuell

Roberto Mehner sitzt an den Fröbelgaben am Fröbelblick oberhalb von Keilhau.

Der Fröbellauf, organisiert vom Laufclub (LC) Rudolstadt, wird in diesem Jahr virtuell stattfinden. Zu unsicher ist die gegenwärtige Lage, um die Veranstaltung gemeinsam und in freier Natur wie geplant am 1. Mai stattfinden zu lassen. "Wir haben uns mit unserem langjährigen Partner, dem Laufservice Jena, entschieden, den Fröbellauf in dieser Form durchzuführen", sagt Roberto Mehner vom Organisationsteam vom LC Rudolstadt.