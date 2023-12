FSV Reinhardsbrunn startet bei Vorrunde zur Hallen-Landesmeisterschaft

Friedrichroda Kreisligist misst sich in Gotha mit höherklassigen Teams und will überraschen

Große Herausforderung für Fußball-Kreisligist FSV Reinhardsbrunn. Das Team von Falk Stadler nimmt am Vorrundenturnier zur Hallenlandesmeisterschaft des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) teil. Diese wird zunächst in vier Vorrunden-Gruppen gespielt. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich jeweils die zwei besten Mannschaften für die Endrunde, die am 4. Februar in Apolda ausgetragen wird. Reinhardsbrunn trifft in seiner Gruppe 2 am 20. Januar in der Gothaer Herzog-Ernst-Schulturnhalle ab 14 Uhr auf die beiden Landesklässler Union Mühlhausen sowie Wacker Bad Salzungen. Hinzu kommt noch die SG Mendhausen aus Südthüringen. Reinhardsbrunn war der letzte Titelträger vor der Corona-Pandemie gewesen, die zur Folge hatte, dass keine Hallenkreismeisterschaften mehr ausgetragen wurden.