FSV Schleiz bezwingt Eintracht Eisenberg

Schleiz. Im Dauerregen zeigte der FSV Schleiz den Gästen aus Eisenberg die spielerischen Grenzen auf.

Wasserschlacht statt Hitzeschlacht: Am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga bezwang der FSV Schleiz den bisherigen Tabellenführer vom SV Eintracht Eisenberg mit 3:0 (1:0). Vor 210 Zuschauern waren auf dem aufgeweichten Untergrund im Fasanengarten Torchancen zunächst Mangelware.

Die besten hatten Albert Pohl auf der Heim- und Niclas Stäps auf Gästeseite. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verwertete FSV-Kapitän Mirko Horn einen Freistoß von Sebastian Tens zum 1:0 (42.). In der zweiten Hälfte blieb Schleiz am Drücker und erhöhte im Dauerregen durch Doppeltorschütze Albert Pohl zum 3:0-Endstand (56.; 63.). Bereits am Sonntag muss der FSV beim FC Thüringen Weida ran, Eisenberg triftt auf Ohratal.