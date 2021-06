FSV Schleiz scheitert in Verlängerung

Arnstadt. Der FSV Schleiz verliert nach 120 packenden Minuten mit 2:3. Somit zieht der SV Arnstadt ins Finale am Sonntag ein.

Der Arnstädter Silvano Varnhagen (rechts) versucht, den Schleizer Frank Gerisch zu stoppen. Im Arnstädter Jahnstadion standen sich gestern Abend der SV 09 Arnstadt und der FSV Schleiz im Halbfinale um den Oberliga-Aufstieg gegenüber. Nach 120 spannenden Minuten siegte die Heimelf mit 3:2 (1:1; 0:1). Die Schleizer gingen in der 35. Minute durch Pohl in Führung.

Nach Wiederbeginn erzielte M. Hammoud den Ausgleich und erhöhte in der 94. Minute auf 2:1. Schleiz steckte nicht auf, glich in der 118. Minute aus, doch Sevcuks markierte für Arnstadt den Siegtreffer vor 600 Zuschauern, darunter 200 Fans aus Schleiz. Der SV Arnstadt spielt am Sonntag das Aufstiegsfinale gegen Bad Langensalza.