Fünf Testspiele für Fußball-Thüringenligist Geratal

Geraberg Auftakt der Testreihe in Pößneck, das Highlight beim FC Einheit Rudolstadt und die Generalprobe in Bad Berka

Für Fußball-Thüringenligist SpVgg Geratal steht traditionell früh schon der Vorbereitungsspielplan auf die jeweiligen Punktspielserien fest. So war die Terminplanung der Gerataler schon mit dem letzten Hinrundenspiel perfekt. Trainer Robin Keiner verriet, warum. „Wir haben durch die nie vorhersagbaren Wetterbedingungen bei uns durchweg Auswärtsspiele geplant, da muss man gerade im Winter oft schneller als die Konkurrenz reagieren.“ Die Spielvereinigung hat sich eine ausgewogene Gegnerschaft gesucht, durchweg mit Kunstrasenanbindung. So wird am Sonnabend, 20. Januar, 13 Uhr, im Rosental auf dem Griebse-Platz beim Landesklässler VfB Pößneck von Ex-Nationalspieler Jürgen Raab getestet. Eine Woche darauf geht es zum Oberligisten Einheit Rudolstadt (Sa., 17. Januar, 12.30 Uhr), dann nach Meiningen zum Herpfer SV (Sa., 10. Februar, 13 Uhr) und zur Generalprobe zum Landesklässler FC Einheit Bad Berka (Sa., 17. Februar, 13 Uhr), bevor es am Sonntag, 25. Februar, wieder um Punkte zu Wacker Nordhausen geht. Eine erste Personalie steht auch schon fest. Oliver Puschner kehrt nach zwölf Spielen berufsbedingt zu Landesklässler Motor Gispersleben zurück, von wo er erst im Sommer zu den Geratalern gewechselt war.