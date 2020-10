Fünfter Anlauf für ersten Sieg: Waltershausen gegen Gospenroda unter Druck

Geht das schon wieder so los, fragen sich Spieler, Fans und Verantwortliche beim FSV Waltershausen. Nach vier Spielen ist die leichte Zuversicht, die in der Vorbereitung zu spüren war, beim Fußball-Landesklässler bereits verschwunden. Die Grün-Weißen haben erst einen Zähler und gehen als Tabellenletzter ins Heimspiel (Samstag, 14 Uhr) gegen die SG Gospenroda/Dippach. Gelingt auch im fünften Anlauf kein Sieg, droht erneut eine Spielzeit im Rotlichtviertel der Liga.

Vergangene Saison musste der FSV bis sogar zum achten Spieltag warten, ehe der erste Dreier gelang. Interessanterweise in Gospenroda. Ein richtiger Knotenlöser war es jedoch nicht, denn der FSV blieb bis zum Abbruch im Keller hängen. „Das letzte Jahr steckt vielen Spielern noch immer im Kopf. Wir müssen das endlich abschütteln“, sieht Co-Trainer Michael Offenhaus vor allem ein psychologisches Problem. Das führe auch zu den vielen individuellen Fehlern.

Elf muss sich ans neue Spielsystem gewöhnen

Hinzu komme, so der Ex-Eisenacher, dass sich die Elf erst ans neue Spielsystem gewöhnen müsse und wöchentlich Umstellungen nötigen waren. Bei 21 eingesetzten Akteuren in vier Partien kann sich eine Formation nur schwerlich einspielen. Einige werden auch fortan nur sporadisch zur Verfügung. Beispielsweise Verteidiger Bastian Göller, der mittlerweile im Management von Zweitbundesligist Jahn Regensburg tätig ist. Während einer Heimatstippvisite gab er in Steinbach-Hallenberg sein Comeback und trug in der Abwehr zum 2:2-Teilerfolg bei. Nach Meinung von Offenhaus war viel mehr drin. „Wir hätten schon 4:0 führen können, dann wäre das Ding durch gewesen.“

Das Spiel zeigte, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Das blitzte gegen Herpf beim unglücklichen 2:3 und beim zu deutlichen 0:4 in Borsch teilweise auf, war nur beim 1:6 gegen Bad Salzungen überhaupt nicht zu sehen. „Das war die einzige Partie, in der wir wirklich unterlegen waren“, fasst Offenhaus den Saisonstart zusammen. Nun soll die Trendwende eingeläutet werden. „Wir streben einen Sieg an, müssen dafür aber die Leistung der letzten Woche abrufen“, fordert Offenhaus.

Gospenroda gut in die Saison gestartet

Entspannter kann die SG Gospenroda in die Partie gehen. Sechs Punkte nach vier Begegnungen sind eine ordentliche Ausbeute, zumal für ein Team, das als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wurde. Trainer Carsten Ruppel ist positiv überrascht und bescheinigte seiner Elf auch beim 0:2 gegen Wacker Gotha eine solide Leistung. Das Manko war der Abschluss. „Gegen so einen Gegner kriegt man nicht viele Chancen, aber die muss man nutzen“, erklärt der Hesse. Vor dem Gastgeber hat er Respekt. Waltershausen sei ein Team, das alles spielerisch lösen möchte, und stärker als es die Tabelle ausdrückt, glaubt Ruppel. Längerfristig wegen einer Knieverletzung ausfallen wird „Allzweckwaffe“ Patrick Lorenz. Ruppel: „Er ist sportlich und auch als Typ schwer zu ersetzen“. Insgesamt entspannt sich die Personalsituation jedoch leicht, da Robby Rothe vor dem ersten Punktspiel 2020 steht und Jonas Trostmann wieder dazustößt.

Richtungsweisend sind auch die Partien der anderen Westthüringer Teams. Der schlecht gestartete FC Eisenach steht gegen Hildburghausen vor einer schwierigen Aufgabe. Ähnlich knifflig wird es zeitgleich (Samstag 15 Uhr) für die Reserve des Fahner Höhe II in Herpf. Zumal der FC bislang zwei Gesichter zeigte – zuhause hui, auswärts pfui. Das Gegenteil gilt für den FSV Wacker Gotha, der schon zweimal auswärts siegte, am Sonntag als Favorit und mit guten Erinnerungen nach Kaltennordheim fährt. 2016 wurde dort der Aufstieg perfekt gemacht. Von der damaligen Elf stehen jetzt allerdings nur noch Steffen Scheidler und Benny Pufe im Aufgebot.