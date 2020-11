Für den Salza-Cup besteht noch Hoffnung

Von der Corona-Pandemie sind aktuell nicht nur die Fußball-Ligen auf Amateurebene betroffen, auch für die geplanten kommenden Hallenturniere haben das Corona-Virus und die damit verbundenen Einschränkungen Einfluss. So steht bereits jetzt fest, dass der traditionelle Renault-Cup des SC Leinefelde am 28. Dezember ausfallen wird.

Auch der vom SC Heiligenstadt veranstaltete Leitec-Cup, der im Januar 2021 steigen sollte, kann nicht ausgetragen werden. Hoffnung besteht dagegen noch beim Salza-Cup des FSV Preußen Bad Langensalza, der ebenfalls auf den 28. Dezember terminiert ist.

Noch in Abstimmung

„Wir sind darüber noch in Abstimmung mit verschiedenen Institutionen. Sollten die Maßnahmen im Dezember wieder gelockert werden und auch der Thüringer Handball Club wieder Zuschauer in die Salza-Halle reinlassen dürfen, würden wir uns an deren Hygienekonzept orientieren“, berichtet Bad Langensalzas Präsident Benno Harbauer.

Ob der Salza-Cup aber tatsächlich wird stattfinden können, sei „noch offen“. Welche Mannschaften im Falle einer Austragung um den Sieg spielen werden, steht noch nicht fest.

„Ich gehe aber davon aus, dass es aufgrund der wenigen Hallenturniere kein Problem sein sollte, ein starkes Feld zusammen zu bekommen“, betont Harbauer. Im vergangenen Jahr holte sich Verbandsligist Arnstadt den Sieg durch ein 1:0 gegen den Oberligisten FSV Martinroda.

„Hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt“

Schweren Herzens mussten die Verantwortlichen des SC Leinefelde die 26. Auflage ihres Renault-Cups in der Lunaparkhalle absagen. „Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Das ist das erste Mal, dass wir das Turnier absagen müssen“, bedauert Organisator Rene Dreßler. Die Absage sei vor dem aktuellen Stand aber alternativlos gewesen: „Und man weiß ja nicht, was noch kommt.“

Besonders bitter für den Veranstalter: Alles war schon vorbereitet, die teilnehmenden Teams schon eingeladen. Neben dem gastgebenden SC wären auch Grün-Weiß Siemerode, der SV Einheit Worbis, der SV Blau-Weiß Brehme, GW Deuna, die SpG Birkungen, die SG Gernrode/Niederorschel sowie der SV Schwarz-Rot Wingerode am Ball gewesen. Das Traditionsturnier lockte in der Vergangenheit im Schnitt zwischen den Jahren immer rund 600 Zuschauer an.

Nicht zur Austragung kommen wird auch der für Anfang Januar geplante Leitec-Cup des SC Heiligenstadt in der Dreifelderhalle im Kurpark, den sich zuletzt der Gastgeber gesichert hatte.

Zuletzt sorgten 500 Fans für Stimmung

Schon länger steht fest, dass die Hallen-Kreismeisterschaften ausfallen. „Es ist alles abgesagt worden“, berichtet Jürgen Kohl, Spielausschuss-Vorsitzender des KFA Eichsfeld/Unstrut-Hainich. Die Futsal-Vor- und Zwischenrunden sowie das Endturnier seien zuletzt „sehr gut angenommen worden“, bedauert Kohl. Beim Finalturnier waren zu Beginn des Jahres 500 Fans in der Dingelstädter Sporthalle.

Unter der Pandemie leiden nicht nur die Thüringer Hallenfußball-Turniere. Auch der internationale „Sparkasse&VGH-Cup“ in Göttingen, Europas größtes Turnier für A-Junioren, das im Januar 2021 steigen sollte, kann nicht angepfiffen werden.