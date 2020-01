Für Nathalie Horstmann geht ein Traum in Erfüllung

Mit der großen Eröffnungsfeier begannen heute Abend in Lausanne in der Westschweiz die 3. Olympischen Jugend-Winterspiele. Sie dauern bis zum 22. Januar. Unter den rund 1900 teilnehmenden Nachwuchssportlern aus über 70 Ländern ist ein Dutzend aus Thüringen – dazu zählt Nathalie Aspasia Horstmann als eine von vier nominierten deutschen Biathletinnen.

Für die 17-Jährige vom WSC 07 Ruhla ist es der erste große internationale Höhepunkt ihrer jungen Biathlon-Laufbahn. „Ich freue mich riesig auf diese Wettkämpfe. Es ist super, dass ich dabei sein kann“, betont die Ruhlaerin. Das Ticket löste sie Mitte Dezember als Jahrgangsbeste mit zwei Treppchenplätzen beim Deutschland-Cup in Martell (Südtirol). Erst so nach und nach sei ihr bewusst geworden, was für ein Riesenevent da auf sie warte. „Für uns Jugendliche“, meint Horstmann „haben diese Spiele den gleichen Stellenwert wie Olympia für Erwachsene.“ Es sei schon ein Traum, der nun in Erfüllung gehe. Zudem zeige die Qualifikation, „dass jeder Rückschlag stärker macht, wenn man es nur will“, wie Horstmann glaubt, nachdem die vergangene Saison von gesundheitlichen Problemen und Pech gekennzeichnet war.

Mit dem DOSB-Biathlonteam reiste Horstmann erst gestern in Lausanne an. Kurzfristig hatte der Verband einen abschließenden Trainingslehrgang nach Lenzerheide (Schweiz) verlegt, wo bei Bilderbuch-Winterwetter „beste Bedingungen“ herrschten, wie Horstmann berichtet. Ganz anders ist die Situation aktuell in den Bergen rund um Lausanne. Regen und Temperaturen bis zu zehn Grad bereiten den Ausrichtern Kopfzerbrechen. In den vergangenen Tagen wurden mit Traktoren und Lastwagen viele Ladungen Schnee herangefahren. Eine Absage sei jedoch nicht zu befürchten. „Wir gehen alle fest davon aus, dass die Organisatoren wie beim Weltcup in Oberhof alles daransetzen, um alle Wettkämpfe wie geplant auszutragen.“

Die Biathlonrennen werden im französischen Prémanon eine Autostunde entfernt von Lausanne stattfinden. Horstmann wird am Samstag beim 10-km-Rennen das erste Mal auf die Strecke gehen. 24 Stunden später steht die Single-Mixed-Staffel an. Weiter geht es für die Biathleten am Dienstag mit dem Sprint, ehe zum Abschluss tags darauf eine Mixed-Staffel gelaufen wird. Horstmanns Erwartungen? „Erst einmal zählt der olympische Gedanke. Ich möchte einfach mein Bestes zeigen und würde gern mindestens ein Staffelrennen absolvieren. Sollte eine Medaille herausspringen, wäre es fantastisch“, benennt Horstmann ihre Ziele. Wie stark die weltweite Konkurrenz ist, lasse sich schwer einschätzen. Am ehesten rechnet sich die Sportgymnasiastin, die 2021 ihr Abitur ablegen möchte, etwas im Sprint aus. Ihrer Lieblingsdisziplin. In der Loipe hat Horstmann ihre große Stärke, denn angefangen hatte sie einst als Langläuferin unter den Fittichen von Ruhlas Nachwuchstrainer Klaus Baacke. Doch am Sportgymnasium entschied sich Nathalie Aspasia – auf ihren zweiten Vornamen (griechisch: die Willkommene) ist sie stolz – im Sommer 2017 zum Umstieg und griff zum Gewehr. Ihre Beweggründe: „Im Fernsehen hatte ich schon immer Biathlon gespannt verfolgt. Es ist eine abwechslungsreichere und beliebtere Sportart als Langlauf.“ Die erste Zeit sei nicht einfach gewesen („Das Schießen hatte ich mir einfacher vorgestellt.“), doch die ehrgeizige Sportlerin ließ sich nicht vom Weg abringen und gewann schon bei ihrer ersten Jugend-DM Gold mit Thüringens Staffel. Heute kann sie sagen: „Der Wechsel zum Biathlon hat sich gelohnt.“ Erst Recht, wenn sie in Prémanon ihren ersten internationalen Volltreffer landen sollte.