Für Trainer Herbert Müller ist das 29:29 des Thüringer HC ein gerechtes Resultat

Metzingen. In Metzingen haben die Handballerinnen vom Thüringer HC einen Punkt geholt. Für Trainer Herbert Müller ist es ein gerechtes Resultat. Zur Halbzeit lenkte er mit einer wichtigen Veränderung das Spiel in die richtige Bahn.

Am Tag danach war Herbert Müller noch immer hin- und hergerissen. „Es ist ein gewonnener und zugleich ein verlorener Punkt“, sagte der Cheftrainer des Thüringer HC nach dem turbulenten 29:29 (14:16) beim TuS Metzingen angesichts der dramatischen Schlussphase: „Unterm Strich ist das Resultat gerecht.“ Erst lagen seine Bundesliga-Handballerinnen kurz vor Schluss mit zwei Toren vorn, dann verhinderte Torhüterin Irma Schjött sieben Sekunden vor dem Ende mit einer Glanzparade im letzten Moment die Niederlage.

Zwar rutschte man trotz des Punktgewinns hinter Buxtehude auf Rang fünf. Das Remis hält dem siebenfachen Meister dennoch alle Türen offen, sich erneut für die Europa League zu qualifizieren. Hinter dem souveränen Spitzenduo von Bietigheim und Dortmund hat die Mannschaft noch alle Chancen auf den dritten Platz. „Nach der Länderspielpause müssen wir diesen Punkt nun zu Hause vergolden“, sagte Müller über die Heimspiele gegen Blomberg (12. März) und Buxtehude (16. März).

So deutlich das Hinspiel beim 31:23 gewonnen wurde, so lieferten sich beide Vereine wie schon so oft auch diesmal einen Kampf auf Biegen und Brechen. Schon die erste Halbzeit verlief turbulent. Erst machten die THC-Frauen einen Rückstand wett und führten durch einen Treffer von Anika Niederwieser mit 6:4 (9.). Dann gelangen den Gastgeberinnen vier Treffer in Serie und der Thüringer HC lag plötzlich mit 6:8 hinten (15.).

Zu viele Fehler unterliefen im Angriff, wobei auch Pech im Spiel war, als Lydia Jakubisova freistehend den Ball nur an den Pfosten knallte. Hinten hatte derweil Laura Kuske einen schweren Stand. Denn die THC-Abwehr bekam Metzingens Katarina Pandza kaum in den Griff, die bereits zur Pause acht Tore erzielt hatte und mit zehn Treffern die beste Werferin des Spiels war.

Dennoch war längst nichts verloren, denn der Thüringer HC startete wesentlich besser in die zweite Halbzeit und war schnell zurück im Spiel. Das lag auch daran, dass Trainer Müller nun Irma Schjött ins Tor beorderte. Die junge Schwedin bedankte sich gleich mit einer Parade und sendete damit ein wichtiges Zeichen. Schnell war der Halbzeitrückstand durch einen Treffer von Johanna Reichert in einen 19:17-Vorsprung verwandelt.

Aber selbst das 29:27 durch die achtfache THC-Torschützin Niederwieser (58.) reichte letztlich nicht zum neunten Saisonsieg. Metzingen hätte in der Schlussminute sogar gewinnen können. Aber Schjött wehrte in der packenden Schlussminute den letzten Wurf von Metzingens Svenja Hübner ab, die kurz zuvor den Ausgleich erzielt hatte. „Schon jetzt ist klar, dass sich die Verpflichtung von Irma gelohnt hat“, sagte Müller über die neue THC-Torhüterin.