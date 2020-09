„Funke Medien Thüringen“ vermarktet Volleyballverband

Die „Funke Medien Thüringen“ und der Thüringer Volleyball-Verband (TVV) gehen gemeinsame Wege. Michael Tallai (Mitte), Geschäftsführer der „Funke Medien Thüringen“, sowie TVV-Präsident Christian Stückrad (rechts) und -Geschäftsführer Christopher Röder-Rehberg dokumentierten auf der Beachvolleyball-Anlage am Erfurter Flughafen die neue Partnerschaft. Das Medienhaus übernimmt die Vermarktung des Verbandes. Die Zusammenarbeit ist interessant, „da wir in der Vermarktung ein breiteres Portfolio anbieten können“, sagte Michael Tallai. Die Bestrebungen zielen insbesondere auch darauf ab, die Beach-Serie des TVV noch attraktiver zu präsentieren. Die Turniere im Sand erleben in Thüringen einen Aufschwung. Beleg ist auch die Deutsche Meisterschaft im Mixed in Suhl am Sonntag.