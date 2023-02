FUNKE Thüringen überträgt Spiel des FC Rot-Weiß Erfurt beim Berliner AK

Wenn beim FC Rot-Weiß Erfurt am Freitag im Duell beim Berliner AK wieder der Ball rollt, ist FUNKE Thüringen live dabei.

Wenn Regionalliga-Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt am Freitag beim Berliner AK antritt, sind wir wieder live dabei. Unsere Zeitung überträgt das Spiel auf seinen Onlineportalen.

Das neue Bewegtbild-Angebot von Funke Medien Thüringen geht in die nächste Runde: Das Medienhaus, zu dem diese Zeitung gehört, überträgt nun das Regionalligaspiel von Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt beim Berliner AK an diesem Freitag, 17. Februar, live auf den Online-Portalen. Der Stream startet 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 19 Uhr im Poststadion in der Lehrter Straße erfolgen wird.

Funke Thüringen hat sich von Lizenzinhaber ostsport.tv die Rechte für insgesamt zehn Regionalliga-Spiele gesichert. Für Abonnenten ist die Übertragung gebührenfrei; für alle anderen Interessierten kostet die Partie fünf Euro.

Das Rot-Weiß-Spiel am Freitag ist per Livestream unter folgendem Link zu sehen: fussball