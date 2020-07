Fußball-Landesklässler hoffen auf den Neustart

Unterschiedliche Planungen: Der FC Erfurt Nord, der froh ist, Leistungsträger wie Tobias Eckermann (in Schwarz) gehalten zu haben, geht vom Aufstieg in die Thüringenliga aus, Büßleben (Erik Tschirschky), das Nord als einziges Team besiegt hatte,wird wieder in der Landesklasse spielen.