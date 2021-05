Fußball-Landesklasse: Wie soll 2021/22 gespielt werden?

Erfurt. Der Thüringer Fußballverband startete eine Umfrage unter 47 Teams. 35 haben geantwortet und mehrheitlich eine Lösung vorgeschlagen

Nach Auswertung einer Umfrage unter den 47 Teams der drei Fußball-Landesklasse-Staffeln durch den Vorsitzenden des Spielausschusses des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV), Sven Wenzel, stimmt die Mehrheit für einen „normalen“ Spielbetrieb 2021/22.

An der Abstimmung hatten sich 35 Vereine beteiligt. Das sind 74,5 Prozent. 33 Vereine sind für einen „normalen“ Spielbetrieb, also ohne Playoffs in der Rückrunde. 32 bevorzugen einen Saisonstart Ende Juli/Anfang August mit Landespokal und danach dem Punktspielbeginn. 26 votierten dafür, dass es in jeder Staffel mindestens einen Absteiger geben soll.

Die TSG Kaulsdorf (Staffel 1) sowie der SV Grün-Weiß Gospenroda und der FSV Goldlauter (Staffel 3) hatten bereits ihren freiwilligen Abstieg in die Kreise erklärt. Nun werde der Spielausschuss, so Wenzel, über das Ergebnis des Stimmungsbildes beraten. Eine Umfrage zum Spielbetrieb wird auch in der Thüringenliga abgefragt. Doch hier wurde die Frist für die Abstimmung verlängert, da es nach den Urteilen des Verbandsgerichts des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) keine Absteiger aus der Oberliga geben wird. Die Vereine der höchsten Thüringer Spielklasse haben bis zum 2. Juni um 20 Uhr Zeit für ihre Stimmabgabe.