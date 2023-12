Fußball-Liebhaber Arnd Zeigler gastiert am 19. März in Erfurt

Arnd Zeigler gastiert mit seiner Fußball-Show „Hat schon Gelb“ am 19. März in Erfurt.

Erfurt In Fußball-Deutschland ist er längst zum Kult geworden. Arnd Zeigler gastiert mit seiner Show „Hat schon Gelb“ nun auch in Thüringen.

Arnd Zeigler gehört zur Fußball-Bundesliga wie die legendäre Schlusskonferenz samstags im Radio. Mit „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ hat das Multitalent längst Kultstatus erworben. Nun gastiert er mit seinem Erfolgsprogramm „Hat schon Gelb“ erstmals in Thüringen. Funke Medien Thüringen, zu der diese Zeitung gehört, präsentiert die außergewöhnliche Fußball-Show am Dienstag, 19. März 2024, um 20 Uhr im Parksaal des Erfurter Steigerwaldstadions. Karten sind ab sofort online über www.ticketshop-thueringen.de erhältlich.

Multitalent Zeigler: TV-Moderator und Stadionsprecher

Zwischen 2017 und 2021 reiste der TV-Moderator und Stadionsprecher von Werder Bremen mit seinem Programm „Dahin, wo es wehtut“ durchs Land und beleuchtete in der von ihm bekannten Art die verrückten und bisweilen absurden Seiten des Fußballs.

Nun erzählt er in seiner neuen Tour in klassischer Zeigler-Manier mit Filmen und Anekdoten seinen eigenen Fußball-Werdegang und geht unter anderem den Fragen nach, wie es zu seiner wunderbaren Welt kam, welche Weggefährten ihn besonders geprägt haben und was die Faszination beim Fußball für ihn ist. All das erzählt er nun erstmals auch dem Publikum in Erfurt.

