Fußball-Oberligist FSV Martinroda startet Training

Topfit: Der Mittfünfziger Heiko Nowak macht es seinen Spielern vor. Der Fußball-Oberligist startete am Wochenende seine Vorbereitung

Martinroda. FSV Martinroda hat 12 Abgänge und sieben Neue.

Fußball-Oberligist FSV Martinroda hat am Sonnabend punkt 11 Uhr seine Vorbereitung für die neue Saison gestartet. Die Kicker aus dem Ilm-Kreis können sich durch ihren Pokalverzicht ganz locker und zielgerichtet vorbereiten. Trainer Heiko Nowak: „Die Entscheidung war absolut richtig. Das gesundheitliche Risiko, zum Saisonstart mit einer Vielzahl an verletzten Spielern dazustehen war zu groß. Wir haben das diskutiert und uns richtig entschieden. Die Öffnungen jetzt ändern daran gar nichts.“

Nowak hat elf Abgänge zu verzeichnen. Keeper Philipp Konjevic, der zum Landesklässler Wacker Bad Salzungen wechselt, war selbst noch einmal beim Training dabei. „Ich habe sehr schöne vier Jahre in Martinroda gehabt, aber beruflich bin ich als Erzieher in Bad Salzungen dann doch zu sehr eingebunden und Mitfahrer wie Tommy Müller oder Matteo Safradin gibt es ja leider auch nicht mehr.“







Trainingsauftakt beim Fußball-Oberligisten FSV Martinroda. Hier schwitzt Liam Floßmann. Foto: René Röder

Sechs der sieben Neuen waren schon zum Auftakt mit 16 Akteuren dabei, Rune-Kjell Litzenberg und Konrad Schneider kamen von Wacker Nordhausen, Kaoa Kahlef vom FC Rot-Weiß Erfurt. Zudem zog es Tino Langhammer (FC Einheit Rudolstadt) und Lucas Weis (Blau-Weiß Büßleben) zurück. Paul Zwinkmann rückte aus den eigenen A-Junioren auf. Er war zuvor erfolgreich im Nachwuchs von Germania Ilmenau aktiv. Außerdem neu ist James-Kevin Nahr vom VFC Plauen, der aus Greiz stammt und neun Jahre beim FC Carl Zeiss Jena spielte.

Verlassen haben den Verein Marc Fernando, Marcus Finn, Matthias Wolfenstetter (alle Germania Ilmenau), Philipp Konjevic (Wacker Bad Salzungen), Philipp Krug (FC Eisenach), Alex Irwin (unbekannt/zurück nach Kanada), Max Graubner (VfB 09 Annaberg), Franz Wiegel (Preußen Bad Langensalza), Patrick Fiur (TSV Bad Blankenburg), Rudi Müller (Auszeit) und Enes Hoppe (SV 09 Arnstadt) und Patrick Hädrich (beruflich nach Baden-Würtemberg).

Martinroda braucht auch einen neuen Co-Trainer, da Sandro Kubitza das Pensum durch berufliche Verpflichtungen mit den weiten Fahrten nicht mehr in dem Umfang schafft. Allerdings bleibt er dem Verein in anderer Funktion erhalten. Möglicher Nachfolger ist Physiotherapeut Mike Eckardt, der schon Germania Ilmenau in der Landesklasse trainierte. Zwei bis drei Spieler könnten noch kommen. Trainer Heiko Nowak sprach von einer Wunsch-Kaderstärke von 18 Feldspielern und zwei Torhütern.

Allerdings wäre diese Stärke schon erreicht. Zum Auftakt fehlten noch Neuzugang Nahr, Six, Rieß, Suliman und Brömel. Fußball-Testspiele wird es Anfang Juli geben. Zunächst reist Martinroda ins traditionelle Traningscamp nach Heubach und testet dort möglicherweise gegen Ohrdruf erstmals.