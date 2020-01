Fußball: Trainer Philipp Seeland verlässt Wacker Nordhausen

Keine Trainingseinheiten, kein Testspiel: Obwohl auch bei Fußball-Oberligist Wacker Nordhausen II die Vorbereitung auf die Rückrunde angelaufen ist, verbringt Philipp Seeland in diesen Tagen ungewohnt viel Zeit in seiner Wahlheimat Leipzig. Bei den krisengeschüttelten Südharzern hat der aus Eisenach stammende Trainer seine Zelte abgebrochen. „Schon vor knapp drei Wochen habe ich auf Raten vom Insolvenzverwalter selbst gekündigt. Die Verträge wären ohnehin bald alle hinfällig“, sagte der 29-Jährige, der bei der Nordhäuser Spielbetriebsgesellschaft hauptamtlich angestellt war.

So schnell wie bei Wackers Ex-Regionalligacoach Heiko Scholz, der sofort nach Bekanntwerden der enormen Geldprobleme Anfang Dezember das sinkende Schiff in Richtung Dynamo Dresden verließ, fiel Seelands Entscheidung jedoch nicht. Gerne hätte er in Nordhausen weitergemacht, beteuert er. In den Gesprächen mit der neuen sportlichen Leitung um Tino Berbig, in denen es auch um den Job als Regionalligacoach ging, sei jedoch jedoch keine Lösung gefunden worden, die ihm eine Perspektive in Nordhausen aufzeigte. „Mir blieb keine andere Wahl, als einen Schlussstrich zu ziehen“, betont Seeland. Schließlich verdiente er bisher mit dem Trainerposten seinen Lebensunterhalt, so dass er nicht als Feierabend-Übungsleiter zur Verfügung stehen kann.

Wie es persönlich für ihn weitergehe, sei aktuell völlig offen. Zwar hätten sich schon zwei, drei Vereine bei ihm gemeldet, doch „ich werde nichts übers Knie brechen“. Er wartet ab, hofft, dass attraktivere Angebote kommen, zumal er davon überzeugt ist, „im NOFV-Bereich einen guten Ruf zu haben“. Vorstellen könne er sich jedoch auch eine berufliche Zukunft abseits des Fußballs, beispielsweise als Quereinsteiger im Schulwesen. Darüber hinaus sollte es für einen Sportmanagement-Absolventen, speziell im boomenden Leipzig, einige weitere Job-Möglichkeiten geben.

Auf die etwas mehr als über vier Jahre in Nordhausen blickt Seeland nun trotz des unschönen Endes wohlwollend zurück. „Es war eine tolle Zeit, auch wenn ich mitunter täglich zwölf bis 14 Stunden unterwegs war. Ich bin dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, mich im Männerbereich beweisen zu dürfen“. Im November 2015 hatte er, von seiner ersten Trainerstation beim JFV Süd Eichsfeld kommend, die in der Verbandsliga spielenden A-Junioren übernommen. Damals spielte er noch regelmäßig selbst für den FC Eisenach in der Landesklasse. Das war bald passé, denn schon ein dreiviertel Jahr später wurde er in Nordhausen zum Trainer der zweiten Männermannschaft befördert. Zweimal führte er die Elf zur Landesmeisterschaft, was allerdings mit dieser hochkarätig besetzten Truppe mehr Muss als Triumph war. „Ehrlich gesagt, eine Thüringenliga-Mannschaft im herkömmlichen Sinne war das nicht“, gesteht Seeland, der urplötzlich neben 18-, 19-jährigen Talenten gestandene Ex-Profis wie Zafer Yelen, Tino Semmer oder Marco Sailer unter seinen Fittichen hatte.

Als Wackers Vorstand nach dem zweiten Titel 2018 grünes Licht für die Oberliga gab, etablierte sich die Seeland-Elf sofort in Liga fünf. Zum Abschluss stand Wacker II auf dem fünften Platz. In dieser Saison lief es nicht so gut. Dennoch übernahm das neue Trainerduo Torsten Klaus und René Taute eine Mannschaft, die mit 22 Punkten als Tabellenelfter zur Winterpause im grünen Bereich liegt. „Für den Klassenerhalt sollte das reichen, auch wenn in der Rückrunde hauptsächlich A-Junioren auf dem Feld stehen werden“, glaubt Seeland, der jedoch eine Sorge hat. „Hoffentlich schafft es der Verein, immer eine spielfähige Zweite aufzubieten“. Denn ein Großteil der bisherigen Reserve muss die Lücken im Profi-Kader, den es in alle Winde zerstreut hat, schließen. Dass die Youngster durchaus Qualität für die Regionalliga mitbringen, kann sich Seeland ans Revers heften: „Das sieht man, wie wichtig meine Arbeit bei der Zweiten war.“

Die Dimensionen der Nordhäuser Pleite sorgen vielerorts für Verwunderung. Rund neun Millionen Euro Schulden sollen sich binnen weniger Jahre angehäuft haben. Seeland wusste von dieser gigantischen Größenordnung nichts, hatte jedoch schon immer mit einem Fiasko gerechnet. „Bei den Summen, die teilweise flossen, und da rede ich nicht von mir und den Spielern der Zweiten, war der große Knall irgendwann abzusehen.“ Nur der Zeitpunkt, noch vor Ende der Hinserie, sei für ihn dann auch überraschend gewesen. Gespannt blickt er nun auf die weitere Entwicklung im Südharz und hofft, dass der Verein die Kurve kriegt. Schön wäre es, so Seeland, wenn die gute Nachwuchsarbeit fortgesetzt würde und Wacker trotz allem am Ziel, die A-Junioren in die Regionalliga zu bringen, festhalten würde. „Für den Thüringer Fußball wäre das wichtig“, sagt Seeland. Wer wie er gerade einen gescheiterten Club verließ, den lässt natürlich auch das Schicksal des FC Rot-Weiß Erfurt nicht kalt. Die Landeshauptstädter stellten bekanntlich wegen Zahlungsunfähigkeit den Spielbetrieb ein. „Unglaublich, was da passiert ist. Das tut mir in der Seele weh“. Sagt sogar einer, der bis vor kurzem noch beim RWE-Rivalen angestellt war.