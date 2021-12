Fußball-Verband: „Andere Sportarten machen Spielbetrieb unter 2G vor“

Erfurt. TFV-Ziel: Spielbetrieb Mitte Februar in der Thüringenliga und Anfang März in der Landesklasse fortsetzen

Der Spielausschuss des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) hat am vergangenen Montagabend in einer Videokonferenz mit den Ligavertretern erstmals in dieser Saisonunterbrechung 2021/22 über Optionen der Fortsetzung der Serie in Thüringenliga und Landesklasse beraten und erneut bekräftigt, dass man in diesem Jahr zu einer sportlichen Wertung in den entsprechenden Ligen kommen will.

„Dabei besteht die feste Überzeugung, dass wir in der laufenden Saison mindestens in die Wertung kommen werden, also mindestens 50 Prozent der Spiele erreichen wollen und müssen“, so Sven Wenzel, der Spielobmann des Landesverbandes. Dies sei in den Landesklasse-Staffeln 1 und 3 mit 26 Spieltagen am einfachsten zu realisieren, in der Staffel 2 ist das mit 30 Runden schon schwieriger und in der Thüringenliga mit geplanten 34 Spieltagen nur unter großen gemeinsamen Anstrengungen zu schaffen.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Große Übereinstimmung herrschte unter den Teilnehmern der virtuellen Zusammenkunft darüber, dass primäres Ziel die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im zeitigen Frühjahr sein muss. Der Start soll zu diesem Zeitpunkt unter den dann geltenden politischen Bestimmungen stattfinden, auch wenn dies 2G bedeuten würde.

Die Fortsetzung der Saison wird zum festgelegten Zeitpunkt mit den Spieltagen erfolgen, welche am Wochenende 20./21. November 2021 abgesetzt wurden. „Aktuell planen wir eine Fortsetzung bis spätestens Anfang März für die Landesklasse und in der Thüringenliga möglichst schon ein, zwei Wochen vorher. Anstehende Nachholspiele könnten durch die Vereine im Dialog auch schon Anfang Februar durchgeführt werden“, betont Wenzel. Die frühzeitige Festlegung eines Starttermins soll auch dazu dienen, dass die Mannschaften das Training mit Jahresbeginn wieder aufnehmen können.

Eine weitere Beratung wird zunächst nur mit den Thüringenligisten am ersten Montag im neuen Jahr, dem 3. Januar ab 19 Uhr, als Videokonferenz stattfinden. Über eine Besprechung mit den Mannschaften der Landesklasse wird Anfang 2022 entschieden. Die Regelungen, so wird betont, gelten nur im Männerbereich.

„Bis Februar sollten die Vereine und Mannschaften die Möglichkeiten nutzen, die aktuelle Situation zu überdenken. Aus heutiger Sicht wird eine Saisonfortsetzung wohl nur mit einer 2G-Regelung sichergestellt sein“, sagt Sven Wenzel, der sich zugleich ein Beispiel an anderen Sportarten nimmt: „Andere Sportarten machen es vor, wie man mit den Einschränkungen sogar Regelspielbetrieb in der Halle durchführen kann. Dies sollte doch auch dem Fußball gelingen.“